柯文哲泛淚到家了！曝看守所生活「眼睛、頭很痛」：裡面反省人生

▲ 柯文哲與支持者握手致意。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

隔114天，民眾黨黨主席柯文哲以3000萬交保金暫得自由，他走出台北法院臉上掛著微笑，向支持者打招呼致意，更伸出手與民眾握手，但他臉型明顯消瘦。而抵達家門前，柯也哽咽謝謝小草支持，也曝光看守所的生活，很長時間都在讀書，但裡面風大且燈光暗，因此常常頭痛、眼睛酸痛。

柯文哲稍早踏出台北法院，他穿著黑藍外套，臉型明顯消瘦許多，但他精神看起來不錯，面帶微笑向支持者握手致意、與招手致謝，隨後搭上座車離去。

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不少網友也心疼回應，「阿北在裡面被這樣虐待」、「​​阿北換眼鏡了」、「​​阿北變得更慈祥了」、「阿伯都瘦了」。

目前柯文哲已抵達家門前，他哽咽謝謝大家替他加油，並正能量說「感謝上蒼給他機會，在裡面反省自己的人生」，相信自己不是貪污、違法之人，遇到這些風波代表著「我的人生還是有地方要檢討」。

柯文哲也曝光看守所裡的生活，很久沒有時間讀這麼多書，但裡面風很大、燈光很暗，讀書10幾個鐘頭覺得頭很痛、眼睛酸痛，更特別感謝小草無怨無悔支持，有時提訊出來已經很晚了，甚至下雨天也有人舉牌支持，他會用正面力量來面對是是非非。

▼柯文哲受訪哽咽泛淚。（圖／ETtoday新聞雲直播）

