加薩停火協議談判達90％　癥結點在費城走廊

▲加薩汗尤尼斯一名婦女提著水桶走在她的避難居所之外。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴勒斯坦高階官員向BBC透露，以色列與哈瑪斯之間的加薩停火、人質釋放協議談判已來到90%，目前關鍵癥結點在於以色列在加薩、埃及邊界的重要戰略地帶「費城走廊」（Philadelphi corridor）的軍事存在。

這名官員分享在卡達首都杜哈（Doha）的會議討論細節，其中之一包括在以色列與加薩邊境建立數公里寬的緩衝區，以色列將在這區保留軍事存在。隨著問題解決，三階段停火協議可能會在數日內達成。

第一階段停火協議包括可用20名巴勒斯坦囚犯交換1名女兵獲釋，囚犯人選尚未確定，但將會從400名在以色列服刑25年以上者選出。據信獲釋者不包括「法塔赫」（Fatah）高階成員巴爾古提（Marwan Barghouti），預計以色列將會否決把他釋放。

目前仍有96名人質被關押在加薩，以色列認為其中62人還活著。以色列人質將會分階段釋放，據信是因為哈瑪斯仍在尋找失蹤人質。至於停火協議的最後階段，也就是戰爭劃下句點那時，加薩將由當地技術官僚委員會進行監督。

在此之際，哈瑪斯21日透過聲明表示，組織20日在開羅舉行會議，與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）、巴勒斯坦人民解放陣線（PFLP）代表針對談判進行討論。

2023年10月7日，哈瑪斯跨境攻擊以色列，造成以色列約1200人死亡、251人遭綁架至加薩淪為人質。經談判與以色列軍事救援行動，至今有100多名人質獲釋。