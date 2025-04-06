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時間到還沒放飯！武陵農場2黑天鵝自己敲門討食　網驚呼：好聰明

▲▼ 武陵農場黑天鵝跑到行政中心外敲門討早餐 。（圖／翻攝武陵農場臉書）

▲兩隻黑天鵝跑到行政中心外敲門討早餐 。（圖／翻攝武陵農場臉書）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

武陵農場行政中心今(6日)上午發生一件有趣事件，有員工一早聽見門外有人敲門，仔細一看竟是兩隻黑天鵝，員工這時才恍然大悟，原來平時專責餵食天鵝的員工今日休假，黑天鵝用餐時間見無人餵食，只好前來敲門「討早餐」，讓員工看了當場笑翻，拍下畫面後PO上臉書，網友看了也紛紛直呼，「好聰明！」

武陵農場臉書小編今一早在臉書上PO出一張照片，有兩隻黑天鵝站在行政中心門外，還用嘴敲門，小編更在文中寫道，「主人今天不在，黑天鵝寶貝上門來討飼料了！」

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▲▼ 武陵農場黑天鵝跑到行政中心外敲門討早餐 。（圖／翻攝武陵農場臉書）

網友見狀後，也紛紛留言直呼，「實在是太可愛了！」、「開飯了開飯了！怎麼早餐還沒送來啊？？」、「好聰明好有禮貌」、「真的很聰明！不會讓自己餓著了」。

對此，武陵農場回應，兩隻黑天鵝是在園區內從小養到大，對工作人員都很熟悉，這兩隻平常養在行政中心前方的水池，但這週末負責餵養的工作人員休假，沒想到到了餵養時間早上8點，黑天鵝發現沒有人餵，竟自己跑到行政中心門口敲門，「真的是相當聰明。」

據了解，園區內共有約10隻黑天鵝，分佈在農場的各個水池，包括行政中心前、露營區生態池。

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