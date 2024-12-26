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快訊／北院小草聲援柯文哲又爆推擠　警二度舉牌警告

記者邱中岳、柯沛辰／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，北檢26日偵結後依收賄、背信、侵占公益等罪起訴，求處28年6個月。至於柯文哲、沈慶京等5名被告是否續押，則移審台北地院。不過，北院外聚集許多小草，與警方發生推擠，警方因此在晚間8點多二度舉牌警告。

數十名支持者下午3點守在警方劃設的「意見表達區」，並在現場插上數支黃旗，寫著「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」、「相信柯文哲，清清白白」、「黨檢媒一體，司法搞雙標」等標語。

傍晚，民眾黨發出集結令，號召小草晚間6點到北院前聲援。不過，小草晚間一度到北檢護欄前靜坐，因此警方緊急在北檢門口及博愛路兩側設立拒馬，並第一次舉牌警告，強調在北檢外集會已經違法，呼籲小草立刻離去。

▲▼快訊／北院小草聲援柯文哲又爆推擠　警二度舉牌警告。（圖／記者邱中岳攝）

▲現場又爆推擠，警二度舉牌警告。（圖／記者邱中岳攝）

多數時間，小草和平靜坐，未有太大動靜，現場鴉雀無聲。直到晚間7點多，立委黃國昌要求警方讓民眾進去旁聽遭拒，一度怒問「賴清德總統，你們現在是準備在北院門口宣布戒嚴了嗎？」並與警方發生推擠，最終警方讓黃及30位民眾進入北院旁聽。

晚間8點多，民眾黨秘書長周榆修抵達北院外，小草情緒激動，又出現一陣推擠，警方二度舉牌警告。

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