　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／柯文哲被起訴　館長現身北院力挺：請賴清德告訴我，錢在哪

記者趙蔡州／綜合報導

台北市柯文哲26日被台北地檢署以收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌起訴，且具體求刑28年6個月。台北地院26日晚間召開接押庭，繼續民眾黨立委黃國昌稍早趕到現場，率領支持者進入法院接押庭旁聽後，長期力挺柯文哲的「館長」陳之漢9點多也現身北院外聲援柯文哲。

▲柯文哲支持者聚集北檢外抗議，館長抵達現場聲援。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲被起訴，館長現身北聲援。（圖／記者林敬旻攝）

「館長」陳之漢晚間9點左右現身北院外聲援柯文哲，他說，四個月前我一樣在這，4個月後大家看到「還是沒錢」，錢在哪裡，（檢方起訴書）寫幾百頁都一樣，請賴清德告訴他錢在哪裡，「我知道館長我沒有念書，發文一定會被很多人罵，但我PO了，我挺這個人沒有錯！」

不過館長講到一半，警方隨即透過大聲公打斷，表示現場是集會遊行禁制區，請勿在此地發表演說，同時舉牌進行警告。對此，館長先是感嘆了一句「民主國家墮落至此」，接著說「好，我們就不妨礙警察朋友，我一向很支持警察，我們就等，很簡單就2個字，放人，謝謝各位」。

▲柯文哲支持者聚集北檢外抗議，館長抵達現場聲援。（圖／記者林敬旻攝）

▲館長在現場直呼「請賴清德告訴我，錢在哪裡」。（圖／記者林敬旻攝）

台北地檢署針對京華城容積弊案、政治獻金案，於26日宣布以收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌正式起訴民眾黨主席柯文哲，相關卷宗不久後就送達北院，北院原本預計26日晚間6點30分召開接押庭，卻由於柯文哲的3名律師未到齊，導致接押庭一度延後，直到晚間7點30分順利召開。

柯文哲被起訴的消息曝光後，許多民眾黨支持者26日晚間6點多陸續聚集到北院外拉起「放人」黃色布條並席地而坐聲援柯文哲，由於北院前方是集會遊行禁制區，警方隨即第一次舉牌警告，要求民眾退回禁制區外，但民眾黨支持者仍留在原地高聲唱歌。

時間接近26日晚間7點時，黃國昌趕到現場準備進入旁聽時，他發現支持者都被警方隔絕在拒馬之外，只有自己能進去旁聽時感到十分不滿，要求警方開放民眾進入法庭旁邊，部分支持者也一度跟警方爆發推擠衝突，不過警方最終同意黃國昌帶領30位民眾進入北院旁聽。

根據集會遊行法第6條所列，北檢北院為集會遊行的禁制區範圍，除經禁制區主管機關核准外，無法依規定申請集會；惟依據「偶發性及緊急性集會遊行處理原則」及「公民與政治權利國際公約」之精神，警方尊重群眾表達言論之自由，並未進行驅離。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／哈薩克墜機38死　調查竟是「俄軍發射飛彈」造成
快訊／黃國昌痛斥檢察官無證據　警「第三次舉牌」已可強制驅離
入冬首波「強烈冷氣團」明殺到！　跌破10℃時間曝
快訊／黃國昌看柯文哲含淚嘆「關4月反應變慢」
快訊／柯文哲否認收1500萬元　曾告誡部屬：不坐牢為原則
快訊／認罪求交保！彭振聲押4月：該認的都認了　大帳房李文宗不
館長北檢外問賴清德「錢在哪」　警察秒舉牌：請勿在此發表演說
快訊／小草嗆殺賴清德　總統府：維安交相關單位了解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／黃國昌痛斥檢察官無證據　警「第三次舉牌」已可強制驅離

快訊／否認護航京華城拿840%容積獎勵　柯告誡部屬：不坐牢為原則

快訊／認罪求交保！彭振聲押4月：該認的都認了　李文宗不認罪

館長北檢外問賴清德「錢在哪」　警察秒舉牌：請勿在此發表演說

快訊／柯文哲被起訴　館長現身北院力挺：請賴清德告訴我，錢在哪

快訊／北院小草聲援柯文哲又爆推擠　警二度舉牌警告

快訊／小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

快訊／沈慶京、應曉薇也延後！7點半開接押庭　他被推回候審室等待

快訊／3委任律師僅2人到場！　柯文哲接押庭「延後至7點半開始」

國中女6天沒上學班導找人「揭淫父惡行」　他辯管教太嚴被誣陷

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

【是尿布吧XD】繼父買超大衛生棉 女兒笑歪

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

4警犬 卸警用胸背帶 #退休 新家700坪草皮上盡情奔跑

楊祐寧「一年沒工作」專心當家庭主夫！　心疼老婆「掉一塊肉」:生孩子付出很多

快訊／黃國昌痛斥檢察官無證據　警「第三次舉牌」已可強制驅離

快訊／否認護航京華城拿840%容積獎勵　柯告誡部屬：不坐牢為原則

快訊／認罪求交保！彭振聲押4月：該認的都認了　李文宗不認罪

館長北檢外問賴清德「錢在哪」　警察秒舉牌：請勿在此發表演說

快訊／柯文哲被起訴　館長現身北院力挺：請賴清德告訴我，錢在哪

快訊／北院小草聲援柯文哲又爆推擠　警二度舉牌警告

快訊／小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

快訊／沈慶京、應曉薇也延後！7點半開接押庭　他被推回候審室等待

快訊／3委任律師僅2人到場！　柯文哲接押庭「延後至7點半開始」

國中女6天沒上學班導找人「揭淫父惡行」　他辯管教太嚴被誣陷

「台灣首間充電供應商」公布年度計劃！充電樁翻倍、將掛牌上市

快訊／哈薩克墜機38死　調查竟是「俄軍發射飛彈」造成

快訊／黃國昌痛斥檢察官無證據　警「第三次舉牌」已可強制驅離

日超商「吉伊卡哇和菓子」話題登場！15種表情、奶茶風味餡可愛又可口

優格姐姐結婚8年認「曾簽好離婚協議」　老公1句話震撼她

EVOASIS宣布啟動IPO 　董座陶百群：2025充電樁數量翻倍、2026台灣掛牌

DJ卡利砸逾600萬買聖誕禮物　勞力士滿天星、「錶王」寵全家

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

《香巴拉》尼泊爾女星廷妮拉姆一妻多夫　夢想當空服員意外變影后

快訊／黃國昌看柯文哲含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

社會熱門新聞

快訊／北檢四大罪起訴柯文哲　求刑28年6月

即／新店捷運站驚傳砍人　女背部中刀送醫

柯文哲家裡就是金山！「最多3億現金」

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

柯文哲遭求刑28年半！　北檢「17大QA」一次看

柯文哲案！檢辯對決陣容一次看

即／台中女大學生4樓墜落送醫搶救中

即／唯一認罪朱亞虎、陳俊源獲緩起訴

即／審理柯文哲法官出爐　曾審im.B吸金案

行動硬碟內容曝！柯文哲檔案寫：朕是雍正帝

柯文哲「4大罪」金流9371萬　北檢曝光吸金手法

嘉義6連霸前議員病逝　家人不願出面處理後事

幼兒園虐童　動手呼巴掌！給吃發霉仙草

辦公室搜出「柯文哲下令碎紙條」！　橘子秒訂機票當天飛

更多熱門

相關新聞

即／黃國昌看柯文哲含淚嘆「關4月反應變慢」

即／黃國昌看柯文哲含淚嘆「關4月反應變慢」

台北市柯文哲26日被台北地檢署以收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌起訴，且具體求刑28年6個月。對此，黃國昌在北院前表示，「柯文哲被關押4個月後，對於京華城的坦蕩，一分一毫都沒有改變」。

快訊／柯文哲稱告誡部屬：不坐牢為原則

快訊／柯文哲稱告誡部屬：不坐牢為原則

館長北檢外問賴清德「錢在哪」　警察秒舉牌：請勿在此發表演說

館長北檢外問賴清德「錢在哪」　警察秒舉牌：請勿在此發表演說

快訊／柯文哲起訴！小草嗆殺賴清德　總統府：維安交相關單位了解

快訊／柯文哲起訴！小草嗆殺賴清德　總統府：維安交相關單位了解

即／北院小草聲援柯文哲又爆推擠　警二度舉牌警告

即／北院小草聲援柯文哲又爆推擠　警二度舉牌警告

關鍵字：

館長柯文哲影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北檢四大罪起訴柯文哲　求刑28年6月

恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

資生堂千金曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵原因曝

「用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼

直擊／家寧分手Andy2個月認：我戀愛了　對象曝光！

即／新店捷運站驚傳砍人　女背部中刀送醫

國小妹看診「怪怪的」　醫一驗：結果出乎意料

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！態度最差6影星

看完起訴書　館長喊：很驕傲，我沒挺錯人

快訊／10級強風要來了　明「全台有雨」最冷時間曝

北一女畢業生勇揭「遭曾國城羞辱」　母心疼：後悔讓女兒上節目

蹦闆曬「捐出50萬證明」證實統神：實現承諾了！

遭台大生控訴「言語羞辱身材」

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡

即／柯文哲168頁起訴書全文來了

更多

最夯影音

更多

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面