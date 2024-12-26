快訊／柯文哲被起訴　館長現身北院力挺：請賴清德告訴我，錢在哪

記者趙蔡州／綜合報導

台北市柯文哲26日被台北地檢署以收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌起訴，且具體求刑28年6個月。台北地院26日晚間召開接押庭，繼續民眾黨立委黃國昌稍早趕到現場，率領支持者進入法院接押庭旁聽後，長期力挺柯文哲的「館長」陳之漢9點多也現身北院外聲援柯文哲。

▲柯文哲被起訴，館長現身北聲援。（圖／記者林敬旻攝）

「館長」陳之漢晚間9點左右現身北院外聲援柯文哲，他說，四個月前我一樣在這，4個月後大家看到「還是沒錢」，錢在哪裡，（檢方起訴書）寫幾百頁都一樣，請賴清德告訴他錢在哪裡，「我知道館長我沒有念書，發文一定會被很多人罵，但我PO了，我挺這個人沒有錯！」

不過館長講到一半，警方隨即透過大聲公打斷，表示現場是集會遊行禁制區，請勿在此地發表演說，同時舉牌進行警告。對此，館長先是感嘆了一句「民主國家墮落至此」，接著說「好，我們就不妨礙警察朋友，我一向很支持警察，我們就等，很簡單就2個字，放人，謝謝各位」。

▲館長在現場直呼「請賴清德告訴我，錢在哪裡」。（圖／記者林敬旻攝）

台北地檢署針對京華城容積弊案、政治獻金案，於26日宣布以收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌正式起訴民眾黨主席柯文哲，相關卷宗不久後就送達北院，北院原本預計26日晚間6點30分召開接押庭，卻由於柯文哲的3名律師未到齊，導致接押庭一度延後，直到晚間7點30分順利召開。

柯文哲被起訴的消息曝光後，許多民眾黨支持者26日晚間6點多陸續聚集到北院外拉起「放人」黃色布條並席地而坐聲援柯文哲，由於北院前方是集會遊行禁制區，警方隨即第一次舉牌警告，要求民眾退回禁制區外，但民眾黨支持者仍留在原地高聲唱歌。

時間接近26日晚間7點時，黃國昌趕到現場準備進入旁聽時，他發現支持者都被警方隔絕在拒馬之外，只有自己能進去旁聽時感到十分不滿，要求警方開放民眾進入法庭旁邊，部分支持者也一度跟警方爆發推擠衝突，不過警方最終同意黃國昌帶領30位民眾進入北院旁聽。

根據集會遊行法第6條所列，北檢北院為集會遊行的禁制區範圍，除經禁制區主管機關核准外，無法依規定申請集會；惟依據「偶發性及緊急性集會遊行處理原則」及「公民與政治權利國際公約」之精神，警方尊重群眾表達言論之自由，並未進行驅離。