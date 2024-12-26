台灣港務公司明年加薪3%　招考228人起薪最高5.6萬元

▲台灣港務公司明年全體員工加薪3%，招考228名新人。圖為高雄港埠旅運中心。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者蔡亞樺／台北報導

明年軍公教調薪3%，台灣港務公司今宣布，參考軍公教待遇調整幅度，明年全體員工加薪3%，並招考228名新人，職缺包含師級及員級，師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並有3年相關工作經驗」，起薪為5萬6680元。

港務公司表示，因應國際市場變動及產業趨勢，透過數位與永續雙軸轉型，推展各項業務。為此需要招考航運管理、交通管理、航運技術、業務行政、法務、資訊、環保、職安衛、護理、土木、電機、機械、人力資源、政風、財務、會計等共16個類科，

[廣告]請繼續往下閱讀...

港務公司進一步表示，此次師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並有3年相關工作經驗」，起薪5萬6680元；高級事務員與高級技術員須專科以上學校相關科系畢業，起薪為4萬8230元；助理事務員與助理技術員者，高中職畢業即可報考，起薪4萬1570元。

招考職缺地點包含基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港共9個港口。港務公司表示，預定於明年2至3月間公告甄試簡章，甄試計畫已公告於港務公司全球資訊網，招考資訊可關注港務公司網站或臉書粉專。