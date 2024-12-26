眾望運作模式與新境界雷同　周榆修：賴清德可以、柯文哲該死？

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲京華城案與政治獻金案今（26日）偵結，北檢依「4大罪」求刑柯28年6月。針對北檢指控柯文哲挪用眾望基金會的捐款，民眾黨秘書長周榆修說，眾望基金會的運作模式跟民進黨的新境界文教基金會並無不同，他自己過去就曾兼任「新境界文教基金會青年發展部副主任」、「民進黨中央黨部青年發展部副主任」，為什麼賴清德可以，柯文哲就該死？

▲民眾黨秘書長周瑜修。（圖／記者屠惠剛攝）



民眾黨中央緊急應變小組下午召開記者會，周榆修批北檢這個行為，是對民眾黨抄家滅黨，賴清德政府完美示範如何透過國家機器撂倒政敵。柯文哲沒有侵佔政治獻金，請問北檢，有哪一塊政治獻金的錢流入柯文哲的口袋？柯文哲的政治獻金捐款，本來就可依法支配。請各位想一想，北檢的邏輯，是柯文哲侵佔柯文哲的政治獻金？這有合理嗎？

「北檢的起訴書，看到會怕」，周榆修說，柯文哲演唱會的性質跟出書版稅一樣，起訴書的新聞資料可以看到，北檢的認定竟然是因為演唱會的價格很高，所以等同政治獻金。這什麼邏輯？因價格很高所以等同政治獻金？

接著周榆修說，北檢指控柯文哲挪用眾望基金會的捐款，支付競總員工薪資，所以背信。眾望基金會平常從事社福、慈善跟相關社福政策的研究跟分析，並且在大選期間提供柯文哲主席制定長照保險政策等，事實上，眾望基金會的運作模式跟民進黨的新境界文教基金會，並無實質不同。

周榆修還亮出過去在民進黨任職時的名片，「新境界文教基金會青年發展部副主任叫周榆修，當時周榆修同時也是民進黨中央黨部青年發展部的副主任」，按照北檢的邏輯，在2024年，賴清德的新境界文教基金會侵佔了民進黨的政治獻金，賴清德現在是新境界的董事長，按照賴清德的邏輯，他侵佔全體納稅人的錢，因為他是中華民國的總統，各位覺得合理嗎？

周榆修強調，眾望基金會的運作模式跟民進黨的新境界文教基金會，並無實質上的不同，為什麼賴清德可以，柯文哲就該死？