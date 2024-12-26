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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

斥北檢政治辦案　黃國昌：營造柯文哲罪大惡極的輿論殺人氛圍

▲▼黃國昌 民眾黨召開 政治追殺 司法不公 公開審理 釋放柯P 國際記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城案與政治獻金案今（26日）偵查終結，台北地檢署依「4大罪」共求刑28年6月。民眾黨中央緊急應變小組下午召開國際記者會，立院黨團總召黃國昌說，「北檢不僅僅擅長於政治辦案，北檢也擅長政治操作」，在沒有證據情況下，希望各位媒體明天報紙頭條是柯文哲被求刑28年，這個抹黑的行動從今天正式起訴持續進行，營造柯文哲罪大惡極的輿論殺人氛圍。

黃國昌說，對於北檢的起訴內容，包括發給各位的新聞資料，相信大家都有共同感受，「關押柯主席4個月後，拿不出任何新的、像樣的證據，竟然敢誣指柯文哲主席收受不法賄賂」，到現在不敢公布證據清單，因為根本找不到證據。

黃國昌指出，北檢說柯文哲收受賄賂，請問，什麼時候台灣對於政治人物收賄的起訴指控，找不到金流？說親自收了1500萬，但說不出來在什麼地方、什麼時候收受？只是在起訴書裡面用模糊字眼，毫無證據的指控，就要污衊柯文哲收受賄賂。

「北檢不僅僅擅長於政治辦案，北檢也擅長政治操作。」黃國昌說，在沒有證據情況下，希望各位媒體明天報紙頭條是柯文哲被求刑28年，這個抹黑的行動從今天正式起訴持續進行。

黃國昌質疑，什麼時候台灣的民主法治已經淪落到，檢察官片面起訴的求刑成為法院判決的內容？目的非常清楚，就是要在第一時間透過媒體渲染操作，營造柯文哲罪大惡極的輿論殺人氛圍。

黃國昌指出，近一步細緻地看，在這所謂求刑28年裡，最重要的，1500萬的部分，先看一下過去幾個月，在電子媒體、名嘴、政治人物抹黑，誣指柯文哲收受賄款，從鍾小平的3到4億、1500顆比特幣，到今天北檢連提都不敢提。說柯文哲收1500萬，地點從市長辦公室到京華城工地、到新加坡帳戶，講得繪聲繪影、證據確鑿，結果起訴書一個字都沒有提。

在一個黨檢媒三位一體的病態結構下，過去這4個月編織如此多的謊言，冷錢包在哪裡比特幣在哪裡海外帳戶洗錢在哪裡？連政治辦案的台北地檢署，對於這種誇張、不負責任的聯手抹黑都不敢背書。

「北檢說柯文哲收1500萬賄款，所有人都在等，在哪裡、什麼時候收受。」黃國昌痛批，沒想到北檢墮落的程度，可以押人4個月說不出哪裡收錢、什麼時候收的，也沒有證據說柯文哲親自收受1500萬賄款。

黃國昌提到，起訴書稱錢提領出來的錢是交給柯文哲，但北檢沒有拿出任何證據。大家會清楚發現，威京相關集團做不動產開發生意，每個禮拜都有大額現金進出，隨便抓一個限定的時間軸，聲稱提了1600萬，裡面有1500萬親自交付柯文哲，完全沒有提出任何證據，更不堪的是，連證人的證詞都沒有，沒有證人語證看到、聽到交付1500萬現金的事。結果北檢竟然在起訴書裡面可以說柯文哲親自收受。

這部分也打臉過去幾個月透過特定媒體造謠，說柯文哲有大帳房叫許芷瑜，因為人不在台灣，所以柯文哲會跟她串證，因為當初錢是交給她的。但北檢的起訴書說，錢是親自交給柯文哲，只是不知道地點時間，直接戳破過去幾個月的謊言。

另外，說朱亞虎找了7個人，一個人30萬存在民眾黨政治獻金專戶。什時候在台灣合法的政治獻金可以被栽贓成賄款，捐到政治獻金專戶的錢，沒有一毛錢進到柯文哲的口袋。北檢有沒有常識？哪一個政治人物是這樣在收受賄款的？沒有金流，講不清楚，毫無證據，竟然被拿來羅織入罪。

▲▼林富男 黃國昌 民眾黨召開 政治追殺 司法不公 公開審理 釋放柯P 國際記者會。（圖／記者屠惠剛攝）早安

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