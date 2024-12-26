知名女網紅宣布「放棄唸博士」轉戰情色平台！教知識變「教姿勢」

▲網紅札拉‧達爾一邊念博士班一邊製作科學知識的影片。（翻自YouTube畫面）

圖文／鏡週刊

美國知名網紅札拉‧達爾（Zara Dar）近日宣布，她要從博士學程中輟，不唸了，並且要轉戰情色平台Only Fans，當全職創作者。消息一出，引發許多網友關注。

札拉‧達爾是美國德州人，也是學術領域高材生，她專攻電腦科學與生物工程領域，曾經在德州大學奧斯汀分校讀碩士，後來繼續修讀博士課程。達爾除了念書，還一邊製作影片，由於她的影片內容，多為穿著爆乳衣物來傳授科學知識，因此獲得眾多網友喜愛，也讓達爾成功成為知名網紅。

不過達爾在近日宣布，她決定放棄念博士班，要變成全職創作者，而且最大的轉變，就是要轉戰Only Fans情色平台。達爾不諱言，這對她來說是一個人生很大的賭注，當她決定要放棄博士班前，也做了相當大的掙扎。但最後讓她決定要改變跑道的主因，就是賺錢。

達爾說，先前她在Only Fans兼差，就已經賺進超過100萬美金（約新台幣3200萬元），讓她可以幫家人還清房貸，甚至自己可以買了一輛車，也避免借貸學生貸款。所以她決定轉當全職Only Fans創作者，未來也有想自己買房子的打算。

達爾也說，如果她真的持續念博士班，畢業後不是進入學術體系，就是到企業上班。如果當了教授，可能就要一輩子花時間寫研究計畫書和爭取經費，如果進了私人企業，那就要承擔被裁員、綁房貸的風險。所以她經過深思熟慮，最後還是選擇當全職情色網紅這條路。

▲達爾擁有電腦科學專業知識。（翻自YouTube畫面）



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