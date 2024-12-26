北韓名校女大生下海！窮到做爸爸活賣淫　高官「爽納妾」吃嫩妹

▲ 北韓年輕女性為生計下海賣身，高官藉此滿足私慾。（圖／朝鮮中央電視台）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓年初傳出一名女大生為錢下海賣春，在飯店與年長男性發生關係被捕，引發各界關注。事實上因經濟困境加劇，愈來愈多北韓女性從事援交，其中不乏就讀名校的女學生，與此同時有權有勢的高層官員卻肆無忌憚享受特權，將這些女性視為小妾一般為所欲為。

根據脫北者、南韓《東亞日報》記者朱成河的著作《平壤資本主義百科全書》，新冠疫情前平壤高級餐廳裡經常可見身穿名牌、迷你裙、染金髮的女性從事「爸爸活」，指的是年輕女性陪同年長男性約會，並由年長男性買單的交易關係。

書中出面作證的一名平壤富裕階層男性提到，這些年輕女性大多是音樂大學學生或歌手練習生。負責監視富人等最高階層的警察看見這些女性時常常疑惑「她們是日本人還是新加坡人」，但不會逮捕她們。有些富人還會和這些女性通宵狂歡，或買名牌奢侈品送給她們。

書中記載的是疫情爆發前的狀況，而平壤現狀雖難以得知，部分官員利用權勢接觸女性的行徑似乎並未改變。一名20多歲女性今年1月1日在平壤市中心的解放山飯店被捕，被控經常與年長男性在此進行身體與金錢交易，而這間飯店有時也接待外國遊客。

消息人士還指出，部分官員特別偏愛一流大學的女學生，尤其是那些來自外地、家境貧困的女性，向她們提供生活費，將她們當成「妾」一般帶在身邊。

這起事件曝光後，北韓當局加強對平壤中心地帶的監視，包括更換高檔酒店及外國使館區周邊5公里範圍內監視器，但實際上只要轉移陣地，這類援交活動根本無法根除。

北韓努力遏制「過度市場經濟化」，回歸國家主導的社會主義體制，卻導致疫情後經濟衰退加劇，眾多人民仍活在飢餓中，間接使得援交現象愈發蔓延。