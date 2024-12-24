北韓嚴選「50處女」製寫真集！金氏縱慾內幕曝　看照片選妃

▲據傳，歡樂組篩選標準十分嚴格。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩之父金正日1970年代以為父親金日成增壽為由，在勞動黨中央委員會創立了第5課，專門選拔美女並組成歡樂組。而金日成死後，金正日更大肆利用這些美女資源，入選者不但相貌優越，還必須是處女。而第5課也會將每次篩選出的最終50人的全身照、正臉照集結成寫真集，供金正日「選妃」。

金正恩17日為紀念其父親金正日逝世13周年，親自前往錦繡山太陽宮殿的陵墓參拜。金正恩在剛接任領導人時期，每逢父親金正日與祖父金日成的生日或忌日等重要日子都會定期參拜，但是近年來，他的參拜次數逐漸減少，甚至有可能完全不再參拜。

不僅如此，北韓的官媒10月12日突然停止使用「主體年號」，該年號是金正日於1997年7月8日設立的，目的為彰顯金日成的「不滅政績」。而停止使用此年號，也意味著金正恩可能在淡化金正恩與金日成在北韓的影響力，同時強調自身的「偉大性」。

▲金正恩的母親高容姬據傳也是歡樂組出身。（圖／朝鮮中央電視台）



根據《每日北韓》報導，金正恩曾多次流露出對父親金正日的不滿，而這似乎也與金正日的風流韻事有關。其中最令人印象深刻的正是「歡樂組」，該組織成立於1976年，當時金正日剛被選定為接班人，而他隨即以為父親金日成增壽為由，成立第5課，並選拔全國美女。

歡樂組的成員多半是極品美人，負責替金氏家族與黨幹部唱歌助興，甚至還必須提供性服務。

歡樂組的選拔方式非常獨特，第5課的成員會走訪全國學校，挖掘校園美女進行初步審核，隨後到各地方醫院進行身體檢查，作為第二輪審核。檢查內容包含肺結核與傳染病，通過的人則必須進一步檢查，其中包括檢查是否為處女。

第5課最終會選出50名女子，並將她們的照片精裝成冊，製作成寫真集，供金正日挑選。金正日會從50人中挑選出10人，然後邀請2至3人共進晚餐，最後選定2人進行後續「服務」。不僅如此，金正日除了歡樂組外，還有其他情人，在女色方面可以說是隨心所欲。

據傳，金正恩的母親高容姬就是歡樂組出身，她自1977年開始與金正日同居，成為他的伴侶，並先後生下金正恩與金與正，被視為是金正日的第四任妻子。但她長期對金正日享受歡樂組的行為感到不滿，而金正恩疑似也受到其母影響。