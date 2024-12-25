命喪俄國！北韓士兵「最後手寫信」曝光　身分證遭擊穿染血

▲烏軍公布北韓士兵身上找到的日記內容。（圖／翻攝Командування Сил спеціальних операцій ЗС України）



記者吳美依／綜合報導

一名27歲北韓士兵被派往俄羅斯作戰，卻不幸命喪沙場。他隨身攜帶的身分證明，已經被擊穿並且沾染鮮血，另外還有一本日記，內頁親手寫下對於同袍的祝福。

《韓聯社》報導，根據士兵隨身文件，他名叫鄭京洪（Jeong Kyung-hong，音譯），在日記本上寫道，「我離開祖國，來到陌生的俄羅斯領土上，向我的朋友宋志明（Song Ji Myung，音譯）送上生日祝福。祝你健康。2024年12月9日，鄭京洪。」

烏克蘭武裝部隊「特種作戰部隊司令部」24日公布上述內容。他們表示，鄭京洪在俄羅斯庫斯克州（Kursk）作戰時被擊斃，而這是日記被翻譯出來的第一批內容，日後還將繼續公布。

▲北韓士兵的身分證明遭擊穿染血。照片已經黑白處理。（圖／翻攝Командування Сил спеціальних операцій ЗС України）



不過，鄭京洪攜帶的身分證名顯示，他來自俄羅斯南部邊境圖瓦共和國（Tuva）首府克孜勒（Kyzyl），並且是一名職業焊工。

英媒《太陽報》報導，鄭京洪的身分證明很可能是假的，因為俄羅斯為了掩飾平壤戰士的招募規模，向許多北韓士兵提供了類似的「虛假的背景故事」。據信，援俄抗烏的北韓士兵人數高達1.2萬人左右。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）本周表示，「庫斯克地區的北韓士兵傷亡人數已經超過3000人。俄羅斯只是在攻擊中把他們處理掉。為什麼韓國人要為普丁而戰，這是一個任何正常地球人都無法回答的問題。」此外，平壤據信也在向俄羅斯提供武器。