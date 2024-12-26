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應曉薇貪污洗錢劇本曝！爽收「5250萬養家還貸款、送女兒留學」

記者黃宥寧／台北報導

北市議員應曉薇濫用職權，為建商沈慶京牟取非法利益，以多種方式干預行政程序，收取5250萬巨額賄款，最終以複雜金流手法掩飾犯罪所得，包括利用華夏協會、北市格鬥共5個協會作為人頭帳戶，接收多筆大額賄款，及償還個人貸款，支付女兒留學費用，另還有約2000萬資金無法追查，北檢認應女不僅違背民意代表的職責，還將犯罪所得轉化為個人財富，具體求刑共16年半、併科罰金。

應曉薇與助理吳順民分三階段效力沈慶京，從介入行政程序到護航京華城案，展現權錢交易的極致操作

第一階段（2017-2019年）：推進京華城樓地板面積

沈慶京為讓京華城購物中心永久享有120,284.39平方公尺樓地板面積，向應曉薇行賄600萬元、向吳順民行賄185萬元。應、吳不遺餘力，多次向北市政府陳情、施壓公務員，強推京華城案進展，為沈鋪平道路。

第二階段（2020-2021年）：爭取容積獎勵

面對京華城案的適法性爭議，應曉薇再度出手，要求北市政府將陳情案送入都市計畫委員會（都委會）研議，以爭取 20%容積獎勵。她不僅施壓公務員「放水」，還帶沈慶京出席都委會違規發言，追問公文進度，並邀特定官員參與協調會，進行違法干預。此階段，應曉薇收受4,500萬元賄款，吳亦拿下123萬5,484元。

第三階段（2022年1-10月）：加速建照審批

為確保京華城案快速通過都市設計審議，沈慶京再度動用賄款，應曉薇與吳順民則協助召開協調會，全力護航京華城取得建造執照及最高 20%容積獎勵。應曉薇收賄 150萬元，吳順民收55萬。

▲▼ 應曉薇洗錢 。（圖／記者黃宥寧製）

▲貪婪的應曉薇收賄、洗錢方式曝光。（圖／記者黃宥寧製）

應曉薇與助理吳順民持續約5年多的時間收賄，應總收賄金額5,250萬，吳總收賄金額363萬5,484元，應的收賄金額顯著高於吳，顯示其在京華城案中主導角色的地位及所獲利益的極大差距。

然而，應曉薇身居民意代表之位，將公權力轉化為私利，以三階段精心布局，再用複雜金流手法掩飾犯罪所得，包括利用華夏協會、北市格鬥共5個協會作為人頭帳戶，接收多筆大額賄款，及償還個人貸款，支付女兒留學費用，還有近2000萬資金無法追查，應女將犯罪所得轉化為個人財富，凸顯政商勾結問題的嚴重性，北檢對此具體求刑共16年半，以儆效尤，彰顯法治公義。

▲▼ 李文宗，沈慶京，應曉薇，彭振聲，柯文哲 。（圖／記者湯興漢攝）

▲應曉薇 。（圖／記者湯興漢攝）

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