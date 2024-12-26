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《財劃法》修法惹議　藍黨團：「5綠縣市共增711億元」你們不要嗎？

▲▼國民黨團召開 財劃重修 縮小城鄉差距 又是綠能 你不能 記者會 王鴻薇 賴士葆 李彥秀 陳玉珍出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「財劃重修 縮小城鄉差距 又是綠能 你不能」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院20日三讀通過《財劃法》，地方政府統籌分配稅款增加3757億元，遭民進黨執政縣市首長召開記者會抗議該法修惡。國民黨團今（26日）召開記者會指出，這次《財劃法》修正通過，大大縮短城鄉差距，六都增加60%，非六都增加170%，「修法後5綠營縣市增加共711億元，你們確定不要嗎？」。

首席副書記長王鴻薇表示，近期民進黨縣市首長和民代，刻意抹黑、扭曲，誤導大眾《財劃法》修正結果。但最重要的是，民進黨政府或立委非但沒有提出版本，還在審查投票表決時，民進黨4位立委缺席落跑沒有參與表決。

藍委陳玉珍指出，台南、高雄、屏東縣市不斷聲稱修法後對他們不公平，台南市長黃偉哲說，「台北吃肉，我們只能喝湯、啃骨頭」，事實上，修法後，高雄市將增加245億元、台南市增加163億元。

陳玉珍指出，民進黨政府和立院黨團根本不認真，在野黨多次提醒行政院在今年6月提出院版，或是民進黨立委提出各自版本，結果都沒有院版或黨團版本，只想阻撓議事進行。陳玉珍告訴行政院，當在野黨提出版本後，行政院就該同步提出版本，國家進步改革的腳步一直往前走，立法院沒有辦法等到行政院準備好才能審查法案。

藍委賴士葆表示，這次《財劃法》修正通過，大大縮短城鄉差距，六都增加60%，非六都增加170%，地方從中拿到最多是統籌分配和補助款；補助款又分一般和計畫。在過去5年內，高雄市拿到的補助款不是第一就是第二，台北市永遠都排第五，換句話說，桌榮泰口中現在的《財劃法》是最好的版本，是獨厚綠營執政縣市的版本，台北市首都永遠排在第五，高雄市永遠是第一。

藍委李彥秀表示，民進黨上下包括綠營縣市首長患上「斯德哥爾摩症候群」，過去包括賴清德、總統府秘書長潘孟安在擔任地方縣市長時，都曾提出必須修正《財劃法》。過去是2都22縣市，到現在6都16縣市，地方自治事項、權責，早就做了多次調整。賴清德說未修訂的《財劃法》是「不公不義」的版本，蘇貞昌說「每次要編預算都睡不著覺」，賴清德和蘇貞昌現在可以好好感謝國民黨，因為《財劃法》已經做了調整。

李彥秀說，修法後，5綠營縣市增加共711億元，真相是六都增加60%，非六都增加170%，中央政府統籌分配款從過去佔70%調降到65%，地方縣市增加5%來到35%，這才是中央與地方關係正常化好的開始。未來地方自治事項可以滾動式修正檢討，讓地方建設做得最完善，行政院只是用話術來欺騙人民，行政院有很多方式處理《財劃法》修正案通過後，預算分配的問題，歲計賸餘就是一個很好用的方式之一。

李彥秀強調，方法很多，就看民進黨有沒有良心，一切回到初衷，不分藍綠執政縣市，共同協助把地方事務做好，抹黑是不會讓國家進步的。
 

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