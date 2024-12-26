財劃法恐「影響文化部73.3億」！李遠：失去文化國家等於沒靈魂

▲文化部宣布「文化幣」政策納入13-15歲發放，文化部長李遠（右3）也回應《財劃法》可能造成的影響。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化部今（26日）舉行文化幣啟動記者會，宣告114年加碼納入13-15歲國中生「每人發放600點」。而近來討論話題極高的《財劃法》爭議，文化部長李遠被問及對文化部是否可能造成影響，他回應「大概會造成損失73.3億」，並提到很多人都說文化不是「民生」，好像失去也沒關係，「但如果沒有文化，一個國家就等於沒有靈魂」。

文化部長李遠今日出席文化幣啟動記者會，宣告文化向下扎根，114年將文化幣發放納入13-15歲國中生，每人發放600點；而16-22歲青年則同樣維持每人發放1200點。而近來引發爭議的《財劃法》討論，有媒體問及《財劃法》是否會影響文化部政策？李遠表示，如果依照財劃法比例來看，「大概會造成損失73.3億」。

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李遠說明，很多人認為「文化不是民生」，感覺不是必需品，但在記者會上他也問在場的學生們，「我們可不可以沒有阿跨面？可不可以沒有自己電影？」同學們都說不可以，這些看起來都可以不要，當我們不要這些，不要文化，「一個國家就等於沒有靈魂。」

他也說，文化部跟所有部會比起來，預算已經非常少，不到整體的1%，但文化部在做的事情，不是能用產值來算的。就拿「文化幣」來說，它達到了好幾個目的，這次針對13到15歲發放，就是對外宣示「文化行為往下降、往下扎根」。第二個是更現實的，就是這群人、錢全部會流到台灣的藝文產業，會持續滾動。青少年會因為文化幣而開始對文化消費有興趣，所以文化部每推一個活動，背後都有好幾個政策目的。

除此之外，文化部有很多經費是撥給藝文工作者，包括電影、電視、漫畫、文學、表演藝術、視覺藝術等。李遠說，這些行業的人都沒辦法靠原來的收入為生，政府必須給他一些補助，他才能夠專心創作，如果他不能專心創作，他基本上他還是要兼差。所以當政府的補助越高，創作者越可以專心創作、拍電影、畫漫畫，像是一位漫畫家約1-2年才畫一本。

因此文化部有一大筆錢是補助藝文工作者，「一旦沒有補助的話，他幾乎沒有辦法創作」，而文化部還有一個重要任務是「文化平權」，很多的經費往偏鄉去，在偏鄉表演、做各種活動、文化體驗；還有偏鄉對於傳統文化的保留，預算也不夠，許多修復的資金都是文化部補助，修廟宇、修古蹟，這些很難用產值來計算。

李遠說，如果這筆錢被削掉的話，這些都會受影響，我們國家隨著經濟及科技越來越強大，讓全世界看見，而文化部從去年到現在，光是用台灣作為主題國的活動非常多，包括巴黎文化奧運之外，在愛丁堡、很多國家辦的書展也好，電影節也好，都是以台灣作為主題，「讓我們的文化內容走出去，已經看見了一些效果」。

李遠舉例，韓國靠著《魷魚遊戲》一部劇集，就可以走到全世界，文化部從去年開始投資較多經費在不同的文化內容，最後目的仍是「要讓別人看到台灣」，所以說《財劃法》當然會有影響，現在就立法院連審查預算，將文化部預算砍掉一點都有影響了，「何況是財劃法」。

▲文化部宣布文化幣政策納入13-15歲，試辦發放每人600點，李遠也說明原因。（圖／文化部）

李遠也說明國中生「發放600點」的原因，由於16-22歲青年的文化幣是參考歐洲國家的文化成年禮政策，實行後效果非常好，歐洲的領取率約7成，但台灣的領取使用率高達8成以上；只不過「13-15歲這個年齡層沒試過」，加上文化部預算沒那麼多，「等於是試辦」。

另根據先前的文化幣使用數據來看，李遠提到，許多書店老闆透露，年齡層越輕的孩子越愛買書，比較大的孩子則會去嘗試看表演，因此試辦國中生發放600點，讓他們能買書之外，文化部也計畫未來會推行一些親子活動。