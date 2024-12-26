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喊話柯文哲負責！游淑慧嘆棄醫從政之路變「千里為官只為財」

▲▼ 李文宗，沈慶京，應曉薇，彭振聲，柯文哲 。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲遭北檢起訴。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷京華城案、政治獻金案，今（26）日遭北檢起訴。國民黨台北市議員游淑慧發文，開頭就寫下兩字「負責」，直呼「不是當了高位、有了權力、組建自己的勢力後，就可以為所欲為」，也感嘆「這條棄醫從政之路，難道真的變成『千里為官只為財，義無反顧撈一次』？」

游淑慧表示，從黃珊珊到陳佩琪都強調市長有權力、有裁量權可以給這些利益，「這是多可怕的思維！」因為如果市長有這麼大的裁量權，可以用來造福一般市民，像是把龐大容積獎勵給予老舊房屋都更等等，「卻把這個裁量權獨獨賜恩給威京？」

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她指出，容積從392%、560%到840%，「民眾老舊房屋的都更八年都未必能夠完成，然而京華城案是商業重蓋案，卻在柯文哲的八年內，容積一翻再翻。」指控威京的手段一再翻新，理由一再創設，柯市府卻也一再買單，「京華城的例子是唯一、沒有之一。」

游淑慧說，即便裁量權也應在法律限制底下，否則就是圖利；更別說牽涉對價關係，那就是收賄，這是每個公務員都有的基本常識。她提到，北市房價飆漲、人口外移最嚴重的時候，就是柯文哲八年市長任內，「這或許也跟他放縱土地與容積的操作有關。」

最後她直嘆，京華城只是其中一案，不知道柯文哲是否有運用市長權力，給自己及政黨吸取利益，「這條棄醫從政之路，難道真的變成『千里為官只為財，義無反顧撈一次』？」也喊話，「勿枉勿縱、證據公開，一翻兩瞪眼，讓該負責的人負責吧。」

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