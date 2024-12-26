10年一覺南柯夢？柯文哲政治獻金捲起千堆雪　爭議說從頭

▲民眾黨主席柯文哲昔日出席「反貪腐，護台灣」宣講。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案、政治獻金案，北檢今全案偵結起訴。回顧事件始末，8月6日政治獻金爭議爆發，從「木可」授權金到「時樂」、「尼奧」公司，都相繼出面指控柯文哲政治獻金申報不實，後續更發生柯文哲妻子陳佩琪自曝用兒子人頭開公司、看1.2億豪宅；柯文哲更被爆出使用總統選舉補助款，購置4300萬商辦至個人名下，事件發展至此，整個輿論幾乎炸鍋。

即使柯文哲與民眾黨召開多次查帳澄清記者會，也難消除外界疑問，最終柯文哲於8月29日在記者會上鞠躬道歉，並宣布請假黨主席3個月，自動申請調查。豈料隔日隨即遭到檢方搜索住處，幾經波折，最後遭羈押禁見。

《ETtoday新聞雲》特別整理捲起柯文哲案千堆雪的政治獻金爭議大事記，供讀者了解事件的梗概。

▼柯文哲政治獻金爭議時間軸。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

木可公司1300萬授權金 柯文哲「政治獻金疑雲」爭議爆發

8月6日民眾黨主席柯文哲過完65歲生日，當時柯文哲說「如果檢調要辦的話，總統大選就會辦了，拖到現在」，未料前幕僚吳靜怡隨即爆料，柯文哲競選過程裝窮，實際上巧立名目把政治獻金毫無遮掩的以多筆「授權」方式轉入「木可公關」。

民眾黨則澄清，政治獻金申報給木可「授權金」，是「授權」木可代為管理的成本費用，皆是統一委託木可代為管理等行政作業，相關揭露之「授權」費用實為委託作業管理。

▼8月6日民眾黨主席柯文哲過完65歲生日，當時柯文哲說「如果檢調要辦的話，總統大選就會辦了，拖到現在」。（圖／民眾黨提供）

「時樂」、「尼奧」發出聲明 916萬政治獻金申報不實

8月9日時樂公司透過聲明，直指民眾黨申報資料中，112年12月20日新台幣500萬宣傳廣告費，並非該公司承接業務，另外申報資料中，113年1月5日一筆新台幣1087萬8000元轉播費，是該公司受委託代購媒體廣告直播等，款項含代收代付款，非該公司提供轉播服務，將通知民眾黨部請其更正。

另家被指涉入政治獻金爭議的「尼奧公司」同時發出聲明，民眾黨申報資料的兩筆費用共416萬4311元，並未拿到。至此出現合計916萬金流，民眾黨與合作公司不同調，政治獻金申報不實疑雲正式爆發。

對此，民眾黨8月12日召開記者會澄清，遭會計師端木正漏報總金額1817萬元，端木正因「時間來不及」便宜行事，擅自調節漏報金額申報到木可、時樂、尼奧等公司帳務，未告知競總任何人，才產生此次疑雲。

▼時樂針對「政治獻金疑雲」發出聲明。（圖／翻攝自Facebook／康仁俊）

柯文哲演場會又爆金流疑雲 77萬收益未申報

8月10日媒體人康仁俊爆料，柯文哲選舉期間募款的「KP演唱會」由木可公司主辦，扣掉成本最終獲利約77萬元，但政治獻金申報卻未出現。

民眾黨發言人吳怡萱則澄清，「這個演唱會並不是募款，而是單純的商業行為，一切都按照合約進行」。

▼柯文哲2024大選期間，曾在2023年7月29日舉辦「KP SHOW募款演唱會」向選民募款。（圖／翻攝柯文哲臉書）

蒔間公司 遭爆3個月拿千萬宣傳費

8月11日蒔間公司遭爆去年10月至12月間，獲得柯文哲競總三筆宣傳費，高達1000萬元，蒔間主要負責「KP國是會議」共14集系列影片的提案、製作到投放宣傳廣告。網紅四叉貓發現，管理該公司粉專帳號「Amanda Chien（簡雪如）」9位臉書好友中，其中一位是柯文哲競選辦公室副總幹事陳智菡。

陳智菡則澄清，該公司承包的業務是影片製作，對方有依合約內容提供相關影片，民眾黨提供款項，也有申報監察院；針對有心人士以「連連看」方式繪影射，保留法律追訴權，她跟蒔間公司除了幫上架影片外，事實上沒有任何關係。

▼陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲妻子陳佩琪 「用兒子人頭設立公司」、「看1.2億豪宅」

8月9日民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪自爆，為先生柯文哲備戰2028年總統大選，開設「咖啡棧」小草聚散地。但因公務人員身分，所以先用別人名字開設公司，等退休後再換當負責人，而台北店面不好找，才先將公司地址設成黨部地址，方便接收信件，知道有違法疑慮後，已經託人撤銷。

接著，陳佩琪承認用兒子名字開公司，算「有犯意，但未有犯行」；而8月15日柯文哲卻又改口，「否認」陳佩琪設人頭公司，強調是「父母疼愛小孩」；8月16日陳佩琪第三度改變說詞，強調沒有幫兒子投入任何錢開設公司。後續陳佩琪遭任職的聯合醫院召開考績會調查。

8月22日陳佩琪再被爆料曾前往立法院附近物色1.2億豪宅，她則承認最近3、4個月，的確看過這價位的房子，但天黑看不清也不記得建案名稱，很久以前就有換屋計畫，而且一方面給兒子壓力，非得給自己找一門媳婦不可。

▼民眾黨主席柯文哲與妻子陳佩琪。（圖／民眾黨提供）

政治獻金申報 多筆帳目出現問題

8月14日民眾黨帳目再爆出多項爭議，先是一筆96萬「大愛素食餐廳」餐費遭到揭露，民眾黨則公布2張單據，分別是960元跟110元，澄清會計師「誤登」打成960110元，才造成此帳目錯誤。

緊接著，8月18日四叉貓又查出民眾黨租用兩輛宣傳胖卡，但所有權原本已經屬於「木可公關」，卻仍需支付200萬租車費、還被爆出130筆幽靈計程車申報、訪美費用高昂、宣傳面紙花900萬、造勢費475萬等，民眾黨則在8月19日記者會一一澄清疑點，強調並無違法。

總統大選補助款爭議 4300萬買商辦

8月26日民眾黨主席柯文哲再遭爆料，今年5月10日以本人名義，用4300萬元買下立法院附近的48.76坪商辦，而且該屋另有公司設立，質疑柯文哲拿補助款當「包租公」。

後續民眾黨回應，是參考他黨選舉補助款慣例與候選人案例，基於買賣不破租賃原則，讓原租客到租賃期滿，後續再進行個人辦公室使用。

▼柯文哲購置4300萬商辦外觀。（圖／記者陳煥丞攝）

木可公司 匯款400萬至柯文哲私人帳戶

8月28日爆出木可公司匯款400萬到柯文哲私人戶頭，民眾黨表示，柯文哲是把「肖像權」授權給木可公司，而授權金也已經作為黨務及公益使用，一切都有依照合約進行，有心人士刻意誤導風向。

▼民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

時任競總幹事黃珊珊 澄清政治獻金爭議

對於政治獻金虛報疑義，時任競選總幹事的黃珊珊表示，8月9日發現很多廠商遭到會計師虛報不實，清查後有7筆分別列在4家公司，共虛報1916萬4311元，7筆都沒有任何資料，是會計師自行調節。經過兩個多禮拜調查，發現競選總部留存的單據都有，非常多支出沒有提報，支出漏報有210筆、1623萬9963元，支出短報130筆、313萬5446元，共計1937萬5409元。

當時黃珊珊強調，這些支出都用在選務，有實際支出，這些憑證不需要虛報。經查，金額相近、並無貪瀆情事，將向監察院補正，撤銷虛報金額。

8月20民眾黨中評會宣布，黃珊珊身為競選總幹事，發生帳目混淆不清狀況，應注意而未注意，應負起政治責任；即日起黃珊珊停權3年，中央委員、立法院黨團副總召的職務等黨職部分，全部停職。

▼柯文哲「政治獻金爭議」相關人物一覽表。（資料照／記者郭運興製圖，點圖放大）

時任競總副幹事陳智菡 解釋木可公司與民眾黨關係

至於木可與競總的關係，時任競選總部副總幹事陳智菡指出，2022年木可公司成立，李文娟擔任董事長，當時柯文哲將自己肖像權授權給木可，委託木可統一對外跟外部廠商授權，才可以進行小物製作事宜；而2023年5月20日競選總部成立，有選戰協助需求，競總跟木可訂定契約是友好合作關係，協助公關跟宣傳小物兌換等繁瑣事務。

但木可跟總部授權金理解出現落差，其中政治獻金金額包含純捐款、抖內換小物、小物成本1399萬，原本合約內容設定成本總額的10%約140萬元，作為授權管理費，但木可公司認為是抖內的1.5億的10%，也就是1500萬元。善後小組也要求木可應該退回1360萬元。

8月12日木可公關行銷有限公司董事長李文娟（時任柯文哲競總財務長李文宗妹妹）發布聲明稿表示，近期各界對於木可公司的爭議與批評，造成木可公司及相關合作夥伴嚴重影響，為避免爭議延續，木可公司聲明「即刻暫停運作」並依法進行公司清算。

▼木可公司聲明稿。（圖／民眾黨提供）

民眾黨主席柯文哲 說明4300萬商辦爭議

對於以個人名義自購商辦，當時柯文哲說明，他當時只看到有需要，卻沒考慮到後果，這是他思慮不周的壞習慣，至於為何登記自己名下，則是當時選完，財務長自動自發按照黨內規章，將錢寄到他的帳戶，他現階段是黨主席，辦公室他會去用，但也會成為民眾黨國會辦公室。

8月29日民眾黨擴大會議後表示，柯文哲希望能夠將商辦信託，歸民眾黨或所有公益團體可以承租、免費借用，不再只是柯文哲個人的房產。因此，民眾黨最後補救方法就是將商辦信託，跟柯文哲出發點一模一樣。

8月29日柯文哲二度召開記者會 宣布暫離黨主席職務3個月

8月29日柯文哲親自主持政治獻金說明記者會，針對延燒的政治獻金爭議向支持者鞠躬致歉，表示因為種種錯誤，已經向黨請假3個月，自動申請調查，當時他強調「我個人也要好好反省，到底還能不能帶領民眾黨，給支持者一個願景跟繼續前進的力量」。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼柯文哲政治獻金爭議大事記。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）