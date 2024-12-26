曝柯文哲「違背職務收賄部分共1710萬」　黃揚明點檢方新聞稿4重點　

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案、政治獻金案，北檢今(26日)全案偵查終結，正式對柯文哲等11名被告提起公訴，其中柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪，共求刑28年6月。對此，媒體人黃揚明指出，檢方新聞稿中指控柯文哲違背職務收賄的內容，柯文哲違背職務收受賄賂之犯罪所得共1,710萬元，包括沈慶京交付賄款1500萬與威京7位人頭捐贈政治獻金210萬之賄款，檢方稱柯文哲另涉財產來源不明罪，另案偵辦。

▲柯文哲兩大案今偵結。（圖／記者湯興漢攝）

黃揚明指出，檢方新聞稿中有關指控柯文哲違背職務收賄的內容，第一「柯文哲違背職務收受賄賂之犯罪所得1,710萬元（計算式：210萬＋1,500萬＝1,710萬）」，聲請法院宣告沒收或追徵其價額。

黃揚明再指，第二「1,500萬部分」，柯文哲出席京華廣場動土典禮後，於111年10月19日至同年11月1日間之某時地，親自收受沈慶京交付之現金1,500萬元賄款，嗣以EXCEL檔案「工作簿」記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，儲存在其所有之行動硬碟中，記錄沈慶京交付上開賄款之事實。

黃揚明提到，第三「210萬部分」，沈慶京見柯文哲已踐履上述違背職務行為（將京華城容積案送都委會研議），承前違背職務交付賄賂之犯意，交代張志澄、朱亞虎尋找威京集團7名人頭，從威京集團總部領取款項後，由該7名人頭各自匯款30萬元佯為捐贈民眾黨之政治獻金，實為交付210萬元賄賂與柯文哲。

黃揚明表示，李文宗基於與柯文哲違背職務收受賄賂之犯意聯絡，經朱亞虎通知賄款210萬元已交付且附上捐款人頭名單，據此向柯文哲報告後，即傳送訊息給朱亞虎表達柯文哲感謝之意。

最後，黃揚明強調，第四，檢方稱柯文哲另涉財產來源不明罪，另案偵辦。