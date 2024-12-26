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還沒完！　柯文哲還有「3大案」等著他

不只京華城案、政治獻金假帳案　柯文哲還有這3案等他

▲北檢偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今天偵查終結。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

民眾黨主席柯文哲捲京華城弊案、政治獻金假帳案被北檢起訴，將移審台北地方法院，但無論交保或續押，他要面對不只這2案，還有北士科案、萬華漁果市場案和南港轉運站BOT案，其中北士科案會成為下波起訴重點。

據了解，2021年10月，新光人壽以44億元得標北投士林科技園區T17和T18基地的50年地上權標案。議員發現，北市府在標案期間改規定，引發圖利財團之嫌，新光人壽副總經理吳欣盈也在柯文哲建民眾黨後參選公職，引發身分衝突。

南港轉運站BOT案也有類似狀況，民進黨台北市議員林延鳳等人爆料，南港轉運站BOT案3次招標，第4次東站獨立招標，又是新光人壽得標，除了固定經營權利金被廢除，營運權利金也從4.3%降到2.51%，比第3次招標少10億，遭批是圖利廠商。

據悉，原本工程2025年要完工，至今19層只蓋7層，告示牌顯示要2029年才完工，北市府2月要新壽提原興建進度，新壽都沒交，如「北士科2.0」。

而萬華第一魚果批發市場改建案，是威京集團旗下中華工程跟柯市府簽工程約。議員簡舒培爆料，當初契約稱「地上6層以上（含屋頂）建築工程，屬契約後續擴充，契約價金另行議定」，等於「減頂發包」，未來要蓋回減掉的樓層，讓蔣萬安市府要再50億追加預算給中華工程。

此外，台北市議員鍾小平5月告發柯文哲涉嫌官商勾結，全案也由北檢偵辦，檢廉在8月底大動作搜索，其中中華工程也被搜，是否涉及威京集團跟柯的另起疑似官商勾結案待釐清。

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