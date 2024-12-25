女員工輕生案！北市勞動局「開罰麥當勞100萬」　得知性騷未有效糾正

▲麥當勞一名女工讀生疑似遭到主管性侵後輕生。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者袁茵／台北報導

台北一名17歲少女2022年起在麥當勞打工，卻遭男主管性侵長達1年，離職後罹患憂鬱症最終輕生；台北市勞動局25日表示，麥當勞於12月24日送交調查報告，經查麥當勞未盡《性別平等工作法》第13條第2項，雇主知悉性騷擾情形時，應採取有效糾正及補救措施之責，未對受害者提供心理諮商及其他必要服務，因此開罰新台幣100萬元罰鍰。

有關麥當勞前主管侵犯女員工輕生一案，台北市勞動局25日傍晚指出，本案受裁處人於知悉性騷擾情形時，未採取立即有效糾正及補救措施，違反《性別平等工作法》第13條第2項規定，且因違反情節所生影響與應受責難程度嚴重、及受處罰者資力，依《性別平等工作法》第38條之1第2項、「台北市政府處理違反性別平等工作法事件統一裁罰基準」第3點項次9及第4點之規定，處受裁處人新台幣100萬元罰鍰。

勞動局提及，事業單位知悉性騷擾情形時，即應採取立即有效之糾正及補救措施，不可輕忽；維護職場環境安全是雇主的責任，法規裡所謂採取立即有效糾正及補救措施，須隔離行為人與被騷擾人，並對申訴人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要服務。

勞動局稱，依內部性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法的流程處理調查以外，向全體員工進行職場性騷擾相關宣導，舉辦定期、不定期的性別平等教育訓練。如果雇主知悉後未立即處理，或因受騷擾的員工已離職、員工未提起正式書面申訴等理由，而沒有較為積極的後續處理，恐已涉及違法，雇主務必要注意。

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