俄羅斯聖誕節大規模飛彈攻擊烏克蘭　波蘭戰機急升空

▲烏克蘭克利福洛市一棟公寓建築25日因俄羅斯發動攻擊摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯25日對烏克蘭發動大規模空襲，以飛彈、無人機瞄準多個城市展開攻勢。總統澤倫斯基表示，俄羅斯發射70多枚飛彈及100多架無人機。在此之際，北約盟國也展開應對措施，波蘭戰機緊急升空，應對俄羅斯對烏克蘭西部的飛彈威脅。

基輔獨立報、每日郵報等報導，烏克蘭多個城市遇襲，東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）是遭俄軍攻擊最嚴重的地方之一，另外第聶伯羅（Dnipro）、克列緬丘格（Kremenchuk）、克利福洛市（Kryvyi Rih）、伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）等地均傳出爆炸聲。據信俄羅斯派出圖-95戰略轟炸機，也從黑海發射多枚口徑（Kalibr）巡弋飛彈。

總統澤倫斯基表示，俄羅斯鎖定烏克蘭能源設施發動攻擊，發射70多枚飛彈、派出100多架無人機，烏方擊落大批無人機並攔截超過50枚飛彈。烏克蘭最大民營能源公司DTEK表示，火力發電廠遭俄軍擊中，設備嚴重損毀。

據信俄羅斯飛彈飛越東歐國家摩爾多瓦上空以及北約成員國羅馬尼亞領空，導致北約啟動應對機制。波蘭武裝部隊作戰司令部表示，指揮官啟動所有可用部隊與資源，戰機緊急升空，地面防空與雷達偵察系統進入最高戰備狀態。