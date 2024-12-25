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美媒：中國掌控7大關鍵原料　北約防衛受威脅

▲▼ 五星旗,中國國旗,大陸國旗,國旗。（圖／路透社）

▲中國對鎵的控制最為明顯，占全球產量的98%。（示意圖／路透社）

文／中央社華盛頓24日綜合外電報導

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，中國幾乎全面掌控7項對國防科技至關重要的關鍵原料，使得北大西洋公約組織（NATO）軍事能力面臨重大風險。

●為何事關重大？

擁有32個會員國的北約本月稍早公布一項報告，列出12種對盟國國防工業至關重要的關鍵原料，包括鋁、鈹、鈷、鎵、鍺、石墨、鋰、錳、鉑、稀土元素、鈦及鎢。

中國主宰其中數種原料的生產和加工，對美國及其盟邦國防技術的關鍵組成具有影響力。

●中國掌控程度為何？

中國對鎵的控制最為明顯，占全球產量的98%。鎵對於製造用於先進雷達系統和飛彈導引平台等尖端軍事科技的高性能微晶片至關重要。

中國也生產全球60%的鍺，這項原料對於夜視儀和雷射瞄準系統等紅外線光學設備來說不可或缺。中國也同樣控制全球70%以上的石墨產量，石墨是直升機、飛彈和其他防禦平台的電池重要原料。

中國去年限制對美出口鎵、鍺和石墨，以報復美國對先進晶片技術的出口管制。

中國也對鎢和鈦實施出口管制。鎢是一種超高密度金屬，可用於製造穿甲彈藥；鈦則因具有高強度和耐腐蝕性，對製造飛機結構和螺旋槳軸至關重要。

中國在稀土元素方面的主導地位進一步加深北約戰略疑慮，這17種關鍵礦物是精準導引武器、匿蹤平台和先進通訊系統等現代國防科技的基礎。

中國掌控全球55%鋁產量，鋁的強度重量比特性使其成為建造飛機結構、軍艦船體和飛彈系統的重要材料。

中國在鈷和鋰的原料生產量要少得多，但在精煉處理方面具有主導地位，2022年分別占全球產能的68%和72%。這些原料對噴射發動機、無人機電池和其他軍事系統至關重要。

●有關方面說法為何？

北約表示，這些原料的可用性和安全供應對於維持北約技術優勢和整備極為重要，確認這些關鍵原料是北約邁向建立更強大、加強保護供應鏈的第一步，對盟國國防和安全至關重要。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）表示：「在加強軍事準備方面，中國正以戰時態勢運作，美國則以和平時期態勢運作。即使在新的限制措施之前，美國國防工業基礎已缺乏足夠產能和遽增產能的能力來滿足國防科技生產需求。」

CSIS還說：「重要礦物輸入禁令只會讓中國在建設這些能力上進一步超過美國。」

●後續發展為何？

中國對這些戰略原料的主導地位引起華府決策層警惕。美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會已成立工作小組，尋求減少美國對中國關鍵礦物的依賴。

中國商務部本月稍早宣布對鎵、鍺、鎢以及銻和「超硬材料」實施新的管制。外界普遍解讀此舉是在警告美國總統當選人川普即將上任的新政府，川普先前矢言進一步提高對中國商品的關稅。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）

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