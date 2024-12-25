全台唯一「發爐聖誕樹」平安夜狂冒煙　衛武營緊急澆樹滅火

▲衛武營聖誕樹在平安夜發爐。（圖／翻攝自threads／nienyinchou）

記者許宥孺／高雄報導

迎接聖誕節，衛武營國家藝術中心在北廣場榕泉旁佈置一棵10米高的聖誕樹，不過昨(24日)是平安夜，聖誕樹竟然狂冒白煙，網友錄下影片，直呼是「全台唯一發爐聖誕樹」。衛武營對此表示，因聖誕樹線路過載，今日將請廠商檢修確保安全後才能重啟。

「全台唯一發爐聖誕樹」，有網友在Threads發文，並發布3部影片，畫面地點在高雄衛武營國家藝術中心，可以看到聖誕樹頂端冒出陣陣白煙，隨後館方緊急關閉聖誕樹店員，並拉水線灑水降溫。

底下網友看到影片紛紛留言「樹要澆水，很合理」、「那時候想說今年是用真樹嗎？為何要澆水」、「原來聖誕樹要澆水」、「聖誕樹澆水會繼續長大嗎？」、「今年會旺喔」。

衛武營國家藝術文化中心今天強調，北側廣場聖誕樹在昨日晚間突於上端產生煙霧，場館人員迅速中斷電力供應後排除相關情況。意外產生原因經查為聖誕樹線路過載，已請廠商於今日來館進行檢修聖誕樹，將於確保線路、硬體安全無虞後再行重啟。

衛武營強調，感謝各界對此情況之關心，將以最嚴格的標準檢視與維護場館空間、設備與器材，以確保來館民眾之安全，提供大眾舒適藝文展演環境。

