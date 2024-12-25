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貫徹習近平近期講話和指示　王滬寧：關注邊疆治理、支持港澳工作

▲▼ 王滬寧,2023兩會,政協閉幕。（圖／央視新聞）

▲ 中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧。（資料圖／翻攝央視）

記者任以芳／綜合報導

政協第十四屆全國委員會第二十九次主席會議24日在京召開，根據《新華社》今（25）日報導指出，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持會議並發表談話。會議議傳達學習貫徹習近平近期重要講話和指示精神，做好「三農」工作、關注邊疆治理，以及支持推進港澳工作發揮「雙重積極作用」。

《新華社》報導指出，王滬寧表示，要深入學習貫徹習近平總書記在中央經濟工作會議上的重要講話精神，把握大勢、堅定信心，切實把思想和行動統一到中共中央對經濟形勢的科學判斷和對經濟工作的決策部署上來，引導和支持政協委員聚焦落實中共二十大和二十屆三中全會精神，落實中央經濟工作會議部署的重點任務協商議政，為推動經濟高質量發展多作貢獻。要深入學習貫徹習近平對做好「三農」工作作出的重要指示精神，引導政協委員圍繞支農、助農、富農、惠農多做實事。

王滬寧指出，要深入學習貫徹習近平總書記在中共中央政治局第十八次集體學習時的重要講話精神，持續關注邊疆治理工作，為進一步推動邊疆安定團結貢獻力量。要深入學習貫徹習近平在聽取海南省委和省政府工作匯報時的重要講話精神，助推中共中央關於海南自由貿易港建設決策部署落實落地。

王滬寧稱，要深入學習貫徹習近平關於港澳工作的重要講話精神，支持港澳委員更好發揮「雙重積極作用」。要不斷提高政協對外交往工作組織水平和實際成效，為推進高水平對外開放、推動構建人類命運共同體凝心聚力。

會議審議通過全國政協十四屆常委會第十次會議議程（草案）和日程、全國政協2024年開展對外交往工作情況的報告、全國政協辦公廳及各專門委員會2024年工作總結，決定將上述草案、報告和工作總結提請全國政協十四屆常委會第十次會議審議。

會議研究召開全國政協十四屆三次會議的有關事項。會議確定，全國政協常委、外事委員會副主任劉結一為全國政協十四屆三次會議新聞發言人。

會議審議通過關於撤銷魏博平、吳存榮政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請全國政協十四屆常委會第十次會議追認。

中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席胡春華、沈躍躍、王勇、周強、梁振英、巴特爾、蘇輝、邵鴻、陳武、穆虹、蔣作君、何報翔、王光謙、楊震出席會議。

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