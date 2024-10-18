王滬寧：推動兩岸交流　吸引更多台企融合發展

▲王滬寧到浙江調研。（圖／新華網）



文／中央社台北18日電

中國全國政協主席王滬寧15日至17日到浙江調研時，表示要推動兩岸經濟文化交流合作，吸引更多台商台企參與兩岸融合發展，他並稱要重視打造統戰工作平台和陣地。

中共總書記習近16日在福建考察並聽取匯報時，強調「建設好兩岸融合示範區」，並提到「促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進台灣民眾的民族認同、文化認同、國家認同」。同一時間，王滬寧在浙江調研，也針對台企釋出加強統戰的訊息。

新華社報導，王滬寧在考察寧波舟山港穿山港區和有關台企時表示，要推動兩岸經濟文化交流合作，吸引更多台商台企參與兩岸融合發展，共享大陸發展成果。

在溫州市，王滬寧聽取優化營商環境情況介紹，調研台商台青就業創業服務情況。他表示，要重視打造統戰工作平台和陣地，推動統戰資源集聚、作用發揮，「團結好、服務好廣大港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞，畫好攜手推進中國式現代化的最大同心圓」。

此行王滬寧也重視宗教族群統戰工作，到溫州市區穆斯林禮拜點調研。他表示，要堅持鑄牢中華民族共同體意識的主線，把民族團結進步創建落到基層社區，營造各族人民一家親的濃厚氛圍。要貫徹中共的宗教工作基本方針，「依法加強宗教事務和宗教活動場所管理」。

中國大陸一邊說要加強兩岸融合發展，一邊又對台進行軍演。14日的「聯合利劍-2024B」軍演，是中共今年第二次以「聯合利劍」為名的對台軍演。