中共三代領導人智囊王滬寧　軟硬兼施加強對台影響力

▲王滬寧。（圖／翻攝央視新聞）



文／中央社台北27日電

擔任江、胡、習時代智囊的中國全國政協主席王滬寧，在意識形態象徵一切下，被習近平交付研究對台工作。紐約時報26日報導，王滬寧透過選擇性示好、秘密活動，及網路活動影響台灣民間輿論，加深中國對台影響力。

今年4月的「馬習二會」為兩岸分治75年來，中華民國卸任總統首次在大陸地區與中共領導人會面。習近平在王滬寧、蔡奇2名政治局常委陪同下，與馬英九一行人會晤。

隨行成員政治大學東亞所榮譽教授邱坤玄觀察到，其他官員與習近平互動僵硬，坐在習近平一旁的王滬寧卻能自信談話。

邱坤玄表示，王滬寧長期在中國意識形態方面上具有影響力，現在由習近平領導的中國下，意識形態連接一切，可見王滬寧得到最高領導人的充分信任。

前美國國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）表示，若王滬寧過去的角色能提供任何指引，他很可能會被委以制定對台的長期戰略及統一的意識形態框架。

報導指出，習近平近期委託王滬寧處理與台灣的政治關係，王滬寧正透過策略將其想法、習近平的影響力轉移到台灣，以便深入台灣社會、強化台灣與大陸的文化聯繫，並消除台灣民眾對中國的排斥。

有位台灣官員表示，王滬寧一直透過選擇性的示好和秘密活動，加深中國對台影響力。

報導寫道，王滬寧積極拉攏國民黨黨員，他曾有禮貌地詢問幾位國民黨黨員：「誰的祖籍在台灣？誰的家族在1949年時逃離中國大陸？」

幾位代表團成員表示，王滬寧請他們描述自己的疑慮，並表明他正密切注意。

據兩位不願透露姓名的台灣安全官員表示，王滬寧私底下則持續監督中國透過網路活動影響台灣民眾輿論的進展，這些活動旨在擴大民間對美國的懷疑、對總統賴清德的攻擊和對中國的欽佩。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山向紐約時報表示，「王滬寧是一位懂得軟硬兼施的人。」趙春山曾在1990年代與王滬寧會面，去年以來又兩度與王滬寧會面。

報導指出，習近平過去曾說台灣必須接受「一國兩制」，但在台灣遭到廣泛反對。而現在王滬寧及其他中國官員討論對台議題多使用「總體方略」一詞，該詞彙允許對方案進行調整，也顯示王滬寧可能對中國的統一計畫產生相當大的影響力。

與此同時，中國於今年6月發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，以法律措施恐嚇台灣人民，並在10月14日對台展開「聯合利劍-2024B」軍演，加強對台威脅。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）副主任鄭哲軒（John Dotson）指出，這類行動乍看粗暴，且可能使更多的台灣人排斥，但隨時間推移，可能導致輿論產生變化，「即使這只會讓輿論些微改變，但可能是決定性的。」

王滬寧1995年從上海進京，以幕僚身分從政，在中共最高智囊機構中央政研室，擔任主任長達18年，創下官場紀錄，為江澤民、胡錦濤、習近平三代領導人打造綱領性的政治論述，是當代中共理論第一人。

報導指出，儘管王滬寧從未領導過一省一市，卻能晉升到最高層，顯示其罕見的適應及生存能力。