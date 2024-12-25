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擬採購美國泰風系統　菲律賓駁中國批評要求停止武嚇

▲▼美菲軍演,菲美軍演,肩並肩軍演,Balikatan。（圖／路透）

▲菲律賓部署「多領域特遣隊」（multi-domain task force, MDTF）與「泰風」（Typhon）陸基中程飛彈系統。（圖／路透）

文／中央社

中國批評菲律賓採購美製中程飛彈系統的計畫，菲律賓國防部長鐵歐多洛今天對此予以駁斥，並要求北京停止「武力恫嚇」和「干預」內部事務。

法新社報導，菲律賓陸軍昨天宣布，計劃採購美國泰風（Typhon）飛彈系統，以保護菲方的海上權益。中國隨即警告此舉將導致區域陷入「軍備競賽」。

近幾個月來，中國海軍和海警針對南海爭議礁岩及水域，升高與菲律賓的對抗。

儘管荷蘭海牙（The Hague）的常設仲裁法院（PCA）已經裁定中方主張毫無法律依據，北京仍聲稱擁有幾乎整個南海的主權。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）表示：「菲律賓是一個主權國家，不是任何國家的『家門口』。」

他還說：「與菲律賓安全和防衛有關的任何資產部署及採購，都屬於菲律賓自身的主權特權，不會受制於任何外國的否決。」

美軍今年為與長期盟友菲律賓進行年度聯合軍事演習，在菲律賓北部部署泰風飛彈系統，並決定讓該系統留在當地，儘管北京批評此舉破壞亞洲區域穩定。

菲律賓軍事官員指出，泰風系統可對離海岸370公里（200海里）遠的船隻提供保護，根據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），這也是一國可在周邊水域主張享有專屬經濟區（EEZ）的最遠距離。

菲律賓部隊正在為操作泰風系統的陸基飛彈發射器進行訓練。這套由美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）為美國陸軍開發的系統，射程為480公里。

鐵歐多洛談到，升級菲律賓防衛能力的行動「不針對任何特定國家」。

他也敦促北京的共產黨統治者，「停止武力恫嚇、停止挑釁行徑、停止干預其他國家的內部事務」。

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