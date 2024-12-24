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社會 社會焦點 保障人權

屏東台電警告假冒繳費簡訊　民眾切勿點選開啟

▲屏東台電呼籲民眾確認「111」發訊號碼切勿受騙 。（圖／台電屏東區處提供）

▲屏東台電呼籲民眾確認「111」發訊號碼切勿受騙 。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

詐騙集團手法推陳出新，最近有不少民眾，收到以台電名義寄出的繳費簡訊，台電公司提醒民眾繳費簡訊號碼確實顯示為「111」，但內容不會提供超連結及提供繳費畫面。屏東台電呼籲民眾確認「111」發訊號碼切勿受騙，以免洩漏個資，淪為詐騙集團作案工具。

詐騙花樣層出不窮，除了假電費帳單的詐騙手法或類似詐騙釣魚的電子郵件，近期有民眾收到假冒台電未繳費簡訊「111」號碼，讓民眾防不勝防，甚至遭到詐騙，個資也一併外流，提醒民眾一定要提高警覺，千萬別點選開啟。

另台電也提醒繳費電話，不會要求核對民眾身分證號碼，亦不會將電話轉接警察機構或要求提供匯款帳號。

台電表示，近期有不肖人士使用中國製造的偽2G基地台設備，利用手機無法辨識基地台真偽，傳送假冒之111政府短碼平台簡訊，誘使民眾於個人手機點擊釣魚連結，詐騙個資及盜刷信用卡，台電重申不會透過電話取得申請人身分資料及帳戶資訊或要求簽署不明文件等，請民眾多加留意，勿輕易洩漏個資以免受騙，讓詐騙集團有機可乘。

籲請民眾提高警覺，如接獲任何可疑電話或訊息(有網址之訊息)，請立即向本公司24小時客服專線1911或165反詐騙專線詢問。

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