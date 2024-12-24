臉書賣東西「慘噴5位數」　苦主崩潰曝細節！

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來詐騙集團猖獗，光是上個月全台詐騙財損就超過126億元。一名網友在臉書社團賣商品，怎料昨日竟被「買家」詐騙上萬元，除了報警處理外，她也發文勸世，「請各位注意小心！」

網友昨日在Threads發文提到，對方透過臉書賣場詢問商品，並留下「家人」的LINE，請她跟家人聯絡，同時表明要用超商賣貨便連結，還稱需要「誠信交易協議」才能下單，隨後又提供銀行臨時櫃檯的LINE帳號，要她完成認帳手續。

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原PO坦言，自己是第一次當賣家，未察覺有異，「後來一位自稱客服人員打給我，要確認我銀行是否有流動非人頭戶，要我提供銀行帳戶跟簡訊驗證碼，我不疑有他就給了資料，隨後錢就被轉了出去。」

▲詐騙集團做了一個假的網站。（圖／翻攝自Threads）

她表示，目前已向警局報案，「大家要多多小心注意！」事實上，由於類似手段層出不窮，官方也特別提醒，賣貨便不會要求簽屬安心取、升級認證、金流協議或三大保證條例，請勿點選不明連結、不隨意提供重要資料。

對此，網友們紛紛回應，「無奈！我也是被騙」、「賣貨便已經公告很久很久了，只能說花錢買經驗」、「加油，要回來的機率很小，只能認真賺錢」、「借分享，需要更多人知道，我自己賣東西都習慣面交」、「這個已經好幾年的老哏了」、「跟我的很像，我損失了23萬」、「這詐騙手法很久了」、「我也遇到和你一模一樣的鳥事，但我堅持貨到付款，通知買家明天是取貨期限了，到現在不讀不回」。