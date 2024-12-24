日本交通卡走入歷史？　日媒曝困境：「晶片不足」也沒廠商想做

圖文／鏡週刊

台灣人愛到日本旅遊，也有人喜歡蒐集日本各地推出的交通卡，包括Suica（西瓜卡）、ICOCA等都很熱門，不過現在有日媒看衰日本交通卡未來發展，甚至有可能走向「滅絕」，被信用卡與其他支付方式取代。

日本《週Play News》報導指出，JR東日本在本月10日宣布將對西瓜卡（Suica）進行大規模改版，未來10年將會進行多次升級，讓其功能再提升，包括買票與使用票卡等功能，未來將整合為一，還有未來可能出現「直接感應、不用刷票閘」就能進站的目標，要讓西瓜卡成為日常使用的工具。不過交通記者宮武和多哉，點出日本各家交通卡目前面臨的最大問題，就是半導體晶片系統。

宮武分析，日本的交通卡系統都採用「FeliCa」，過去FeliCa系統都是日本廠商在製作，不過隨著富士通與東芝退出半導體事業，目前有能力製作FeliCa的廠商，幾乎只剩下收購松下電器半導體事業的台灣新唐科技。

宮武也提到，或許有人會說，讓新唐科技提高產量就好，就能解決晶片不足的問題，但宮武提到FeliCa的一個致命傷，那就是「全球不流通」，FeliCa在日本好用，但其他國家都沒在用，因此廠商大量生產的意願降低，其他新的廠商也不願加入生產FeliCa系統的行列。

宮武也稱，目前最明顯的就是熊本縣。熊本縣將從明年春天開始，全面廢止FeliCa系統交通卡使用，但民眾可使用一般信用卡當車票刷卡。

宮武表示，目前全世界通用的信用卡，以及一般智慧型手機與智慧型手表，都內建「NFC TypeA/B」系統，因此從車站營運角度來看，設置這些系統的票券與閘門，比起建立FeliCa系統的機器配備，成本要來得低。

宮武還稱，現在利用iPhone搭載FeliCa系統的門檻，已經算是有難度，如果再來Andoroid系統再跟進，那使用FeliCa系統的日本交通卡APP，未來恐怕都會面臨「絕跡」的狀況。

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