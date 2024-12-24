快訊／日本再傳攻擊案！男「頭部出血」倒地命危　報案人涉嫌重大

▲日本一名男子疑似遭人攻擊後，頭部出血倒地。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣埼玉市發生一起攻擊事件，一名年約40至50多歲的男子頭部出血倒臥在一間餐飲店內，警方獲報趕往現場時，通報男子已經離開現場，而傷者則是失去意識命危，隨後被送往醫院搶救。

根據《富士電視台》報導，埼玉市JR大宮車站附近的一間餐飲店24日上午發生攻擊案，119接獲一名男性通報稱，「有一名40多歲的男子失去意識。」警方與救護人員獲報後隨即趕往現場，並發現一名年約40至50多歲的男子頭部流血倒在地上，且已經沒有意識，傷勢嚴重。

救護人員隨後將男子送往醫院搶救，但至今仍未脫離險境。而當初打電話通報119的男子，在向抵達現場的救護人員說明情況後，隨即離開現場。警方懷疑，該名男子另有隱情，因此仍在持續追蹤他的下落，以釐清案情，目前不排除傷患是發生意外或涉入刑事案件的可能性。

日本近期發生多起攻擊事件，導致人心惶惶。福岡縣2名國中生14日在麥當勞遭不明男子持刀攻擊，造成其中一名女學生死亡。千葉縣柏市18日也傳出駭人聽聞的兇殺案件，一對年近50多歲的夫婦全身佈滿刀傷、滿身是血倒臥住宅。而23日則有一名40多歲女子在超商停車場被砍。