麥當勞打工遭性侵！17歲女一家5口合照曝　2個哥哥半工半讀幫家計

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

台北17歲少女2022年開始在麥當勞打工，遭李姓主管以排班權勢性侵，離職後罹患憂鬱症最終輕生，整起事件由少女母親在社群網站上發文後曝光，引起熱議。少女母親指出，一家五口住在一起，大兒子24歲、二兒子21歲，家中經濟不好，兒女都是念書兼打工，至今無法接受女兒已經過世的事實，經常翻看女兒的遺物邊看邊哭。

▲麥當勞女工讀生一家五口生活照，左到右為父親、大哥、二哥、女兒、母親。（圖／記者黃彥傑翻攝）

17歲女子2022年開始在麥當勞打工，不料卻遭侵犯。女子母親在Threads上發文表示，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥當勞的前主管以排班權力對她性侵」。

少女母親指出，一家五口住在一起，房子是租的，租金一個月2萬6千元，她因為憂鬱症腳受傷沒有工作，經濟收入靠爸爸，大兒子、二兒子都是念書兼打工，女兒則是在麥當勞打工，想幫助家裡經濟狀況。

少女母親表示，丈夫在工地工作，收入約四萬多，原本住在其他地方，因為小孩想要一個人一個房間，搬到現在房租比較高的地方，所以小孩會出去打工幫助家裡經濟。女兒找了離家近的工作，且因為知道她有憂鬱症，所以不敢向她透露案情。女兒最後鼓起勇氣離職、報警，也向麥當勞申訴，但卻只是解僱涉案主管，沒有還給女兒一個公道。

母親在Threads發多篇文章思念女兒，每一天都是哭著睡著，又哭著醒來，睡前帶著女兒的手鍊，希望可以在夢裡遇到，「沒有妳的日子裡，媽媽真的很不習慣」、「我需要時間去接受，感謝身邊安慰我的朋友姊姊們以及媽媽，我會努力去接受她變成蝴蝶飛走了」。

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