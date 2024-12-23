苦苓放話「絕不踏進花蓮、不買當地產品」！惹怒在地人：不歡迎你

▲苦苓。（圖／翻攝自Facebook／苦苓 （王裕仁））



記者施怡妏／綜合報導

立法院於20日三讀通過《選罷法》、《財劃法》與《憲訴法》等三大法案，引發了多個公民團體的不滿，傳出在三法闖關前，朝野密商折衷方案，卻被國民黨團總召傅崐萁推翻，讓青鳥大喊「下台」。知名作家苦苓就表示，只要傅崐萁活著一天，絕不踏進花蓮半步，也不買花蓮的產品。

苦苓在臉書發文，「我發誓：只要傅崐萁活著一天，我絕不踏進花蓮半步，也絕不購買任何花蓮的產品⋯以報答花蓮縣民高票選出中國統戰部栽培的台灣立委。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友反應兩極，有人支持，「很懷疑花蓮人的思維，怎會選出更生人來當立委，他是作惡多端的人渣」、「花蓮山崩地裂我也不會捐款了」、「抵制花蓮觀光直到花蓮王下台」。

但另一派網友認為，「其他花蓮人情何以堪」、「無辜的花蓮人」；政治網紅「蜂蜜檸檬哥」吳蕚洋就直言「這樣花蓮會更清淨」。還有花蓮人嗆，「我是花蓮人！我不歡迎你！最好永遠不要來！」

看到苦苓的貼文，資深媒體人謝寒冰在臉書發文，「抵制傅崐萁！苦苓：只要他還活著絕不踏進花蓮半步⋯感謝您還給花蓮一份清淨。」底下網友表示，「希望他遵守諾言不要來，不要汙染了花蓮的好山好水」、「感謝苦苓不去污染花蓮善良純樸的人心」。