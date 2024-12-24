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遭麥當勞襄理性侵「自己髒了」！17歲女論及婚嫁　冷暴力逼走男友

▲▼ 母親控訴17歲女兒在麥當勞打工，遭襄理性侵10幾次。（圖／記者黃彥傑攝）

▲母親控訴17歲女兒在麥當勞打工，遭襄理性侵10幾次。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

北市麥當勞驚爆17歲女員工疑似遭李姓襄理以排班為由，性侵10幾次，導致少女走上絕路，引發輿論撻伐。今(24日)少女母親出面受訪還原事發經過，透露女兒已論及婚嫁，但因為遭性侵後覺得自己很骯髒，刻意冷暴力逼對方分手。

母親悲痛表示，女兒自8月11日開始在麥當勞打工，起初李姓襄理對她很好，工作氣氛也很開心，漸漸的襄理開始會毛手毛腳性騷擾，接著變本加厲，拉到倉庫的攝影機死角處性侵，總共10幾次，但女兒從未跟她提起，回到家總是笑嘻嘻的說「我下班了」。直到9、10月份才發現女兒明顯不對勁，母親才得知她遭襄理性侵，甚至罹患重度憂鬱。

母親無力地說，女兒其實有個論及婚嫁的男友，交往一段時間了，原本打算在高中畢業後就要結婚，但遭襄理性侵後，她覺得自己已經髒了，配不上對方，開始刻意冷淡、愛理不理，男友想討論結婚的事情也不回答，所做的一切都為了試圖逼走他，最後男友也真的無法忍受提了分手。

為何不跟男友訴苦？母親嘆，女兒知道講了男友一定會失控找人算帳，她擔心對方捲入這件事情，反倒挨告，才會選擇全部忍受下來，更以冷暴力方式逼走男友。

對此，麥當勞表示，公司今年3月接獲離職員工「性騷擾」申訴，立即根據《性別平等工作法》，邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組，於確認「性騷擾」案成立後，基於對職場霸凌的零容忍，於5月解雇被申訴之當事人。

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