港府撤銷許智峯等7人護照　列為「潛逃者」

▲許智峯曾任香港立法會議員，去年被港府通緝。（圖／翻攝香港警務處）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府12月24日將許智峯、郭榮銥、袁弓夷、郭鳳儀、邵嵐、許穎婷及任建峰等7人列為「潛逃者」，並實施撤銷護照、禁止提供資金或處理資金等措施。

香港政府24日刊憲，許智峯、郭榮銥、袁弓夷、郭鳳儀、邵嵐、許穎婷及任建峰7人列為「潛逃者」，並實施4項措施，包括「撤銷護照」「禁止提供資金等或處理資金等」「禁止與不動產相關的某些活動」「與涉及潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」。

▼郭鳳儀為學運、社運人士，同樣在去年被通緝。（圖／翻攝香港警務處）



香港保安局長鄧炳強表示，相關人士在潛逃海外後仍從事危害國家安全行動，包括在社交媒體煽動分裂國家、會見外國政客請求對國家或特區實施制裁。

鄧炳強指出，對於這些人士不理會政府警告，繼續從事危害國家安全行為，必須作出行動應對，「如果他們晚上睡得照，絕對是無良知人士。」

鄧炳強還說，當這些人被撤銷護照後，沒有利用價值了，就會被「用完即棄」，成為一個「無身分」的人。

同日，港警國安處也發出新一波通緝名單，包含鍾劍華、何良懋、鄭敬基、鍾翰林、劉珈汶及張晞晴6人，並懸賞100萬港元（約391萬元新台幣）。

國安處指出，上述人士多次透過不同平台和形式，請求外國對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動。

▼香港保安局長鄧炳強。（圖／路透社）

