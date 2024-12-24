　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

曾與成龍合作《醉拳》！　76歲老戲骨「山怪」過世…最後露面曝

▲劉善榮與成龍的武打戲。（圖／翻攝自微博）

▲劉善榮（左）與成龍（右）的《醉拳》武打戲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

香港動作演員「山怪」（本名劉善榮） 的家屬23日對外表示，「山怪」本人已於今年5月離世，令不少粉絲相當惋惜。「山怪」曾與成龍合作武打戲《醉拳 》，在電影中飾演「鐵頭老鼠」而廣為人知。

綜合陸媒報導，劉善榮出生於1948年，離世時年僅76歲，這對曾經帶給觀眾無數歡笑的演員來說，無疑是一種遺憾。知情人士透露，之所以沒有及時公開消息，完全是出於對家人意願的尊重。

劉善榮作為甘草演員，在香港影壇有著豐富的演藝經歷，與成龍、劉德華等大咖的合作，更是讓他的演藝生涯增色不少，如在《醉拳》中飾演的「鐵頭老鼠」，就讓人印象深刻。

▲▼劉善榮以幽默精湛的演技，形象深植粉絲心中。（圖／翻攝自微博）

▲▼劉善榮以幽默精湛的演技，形象深植粉絲心中。（圖／翻攝自微博）

▲▼山怪。（圖／翻攝自微博）

報導指出，「鐵頭老鼠」以獨特的造型、誇張的表演風格，以及非凡武藝，成為了電影中，不可或缺的笑點和亮點。劉善榮通過精湛的演技，將這一角色的狡黠、機智與忠誠完美融合，使得「鐵頭老鼠」在觀眾心中，留下了難以磨滅的印象。

除了這些經典鏡頭，劉善榮在《佛掌羅漢拳》中的柳州木形象，也讓人印象深刻，他飾演一位陰險的殺手，但幽默的演技卻讓人忍俊不禁；在《福星高照》中，他與洪金寶被關進監獄的橋段，更是讓觀眾笑不停。粉絲指出，「尤其是他撿到張曼玉的風情照後，與洪金寶之間的互動，簡直是爆笑連連。」

▲劉善榮最後一次公開活動上露面。（圖／翻攝自微博）

▲劉善榮（中）最後一次在公開活動上露面。（圖／翻攝自微博）

劉善榮在拍攝《摩登如來神掌》後，便逐漸淡出了銀幕。去年，他難得出席了元華動作特技演員公會的春茗活動，並在頒獎典禮上，榮獲了傑出貢獻大獎。粉絲指出，當時劉善榮的精神狀態極佳，手持麥克風侃侃而談，絲毫看不出有任何生病的跡象。

相關消息也引起熱議，網友們紛紛留言表示哀悼，「山怪老師雖然走了，但他的作品會永遠留在我們心中」、「真的是一位好演員，可惜走得太早了」、「希望他在另一個世界能夠安息，延續他的演藝事業」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／涉貪又投資失利　58歲前鄉長倒臥祖墳前身亡
店內性侵女工讀生！　麥當勞前主管嗆：我是富二代妳告不贏
就快到公司！19歲女遭BMW撞死　媽淚喊「加油」喚不回
憲訴法第30條將提釋憲　柯建銘：藍白會走入歷史焚化爐
恐怖瞬間曝！19歲女遭BMW跑車撞飛　墜6米慘死
下載到假APP　被騙走6500萬
綠封殺劉靜怡　柯建銘：跑票開除黨籍
17歲女遭麥當勞前主管性侵輕生　士檢曝調查進度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港國安處通緝鍾劍華等6人　每人懸賞400萬元

港府撤銷許智峯等7人護照　列為「潛逃者」

曾與成龍合作《醉拳》！　76歲老戲骨「山怪」過世…最後露面曝

微盤股暴跌　陸證監會深夜發文護盤

西藏前書記收賄調查偵結遭逮　4名「老虎級」部屬先後因貪腐落馬

陸「網紅狼」遭貨車撞死！生前遊客狂餵成「水桶腰」

女子產前4hrs才知「懷孕8個月」　她傻：1年沒月經以為高血壓

中國鞋王辭董事長職務　25年前一把火燒掉2000雙鞋一戰成名

港30歲女星被直擊海南雞店打工　端盤擦桌洗廁所...收入僅維持生計

「提早1分鐘等電梯」被當早退開除　陸科技男告贏公司

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！　路小＋位置突出...真的很擋路

嘉義逆子「格鬥式抱摔」母親！冷血丟路邊閃人　她10天後不治

#彰化 塑膠工廠大火！ 黑煙竄天際消防搶救中

香港國安處通緝鍾劍華等6人　每人懸賞400萬元

港府撤銷許智峯等7人護照　列為「潛逃者」

曾與成龍合作《醉拳》！　76歲老戲骨「山怪」過世…最後露面曝

微盤股暴跌　陸證監會深夜發文護盤

西藏前書記收賄調查偵結遭逮　4名「老虎級」部屬先後因貪腐落馬

陸「網紅狼」遭貨車撞死！生前遊客狂餵成「水桶腰」

女子產前4hrs才知「懷孕8個月」　她傻：1年沒月經以為高血壓

中國鞋王辭董事長職務　25年前一把火燒掉2000雙鞋一戰成名

港30歲女星被直擊海南雞店打工　端盤擦桌洗廁所...收入僅維持生計

「提早1分鐘等電梯」被當早退開除　陸科技男告贏公司

南邦易三倉管樂團嘉義文創園區快閃表演　獲觀眾滿堂彩

4小時內兩度衝進超商騎樓！撂倒18輛機車　賓士男：精神不濟

90歲台灣嬤登BBC！「患帕金森氏症」比賽硬舉45kg　打破自身紀錄

LIVE／ETtoday健康雲大師講座　泌尿科權威盧星華暢談保養之道

美「同志夫夫」性侵2養子！逼拍兒童性虐片　小兄弟淪洩慾工具

快訊／涉貪遭起訴又投資失利　屏東前鄉長倒臥祖墳前身亡

甲狀腺癌有1成是「難治型」　台大開發NGS檢驗套組助患者精準選藥

知名餐廳「欣葉」出包！進口美國「北黃道蟹」重金屬超標

宜蘭三星租賃車路口撞貨車「下巴飛出」　1人受傷送醫

媽誤認Grab司機是「女兒的男友」　對著車窗一路狂罵影片曝

大陸熱門新聞

港30歲女星被直擊海南雞店打工 端盤擦桌洗廁所...收入僅維持生計

陸留學生Jolin情定80歲全球第三富豪 33歲瀋陽妹子成第六任妻子

罕見雌雄同體！她擁「2套生殖系統」嫁尪又娶妻

陸網傳全球最大噸位076兩棲攻擊艦將下水 備電磁彈射可搭載無人機

提早1分鐘等電梯被開除　他告贏公司

女子產前4hrs才知「懷孕8個月」

中國鞋王辭董事長職務 25年前一把火燒掉2000雙鞋一戰成名

陸方贈新貓熊給台灣？　馬辦：馬英九很期待

陸「網紅狼」遭車撞死！生前被餵成水桶腰

妹子在南京景區穿「和服」 大媽怒逼脫衣

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

川普上任欲加徵對陸關稅10％ 陸企兩週內採購125萬噸大豆

電纜調查結束？中方：「伊鵬三號」復航

哈密「光熱+太陽能」能源示範項目併網發電

更多熱門

相關新聞

諧星成龍突猝逝「死因成謎」　官方證實：他離開了⋯

諧星成龍突猝逝「死因成謎」　官方證實：他離開了⋯

南韓喜劇演員所組成的YouTube頻道「threecombo」擁有27萬訂閱數，頻道幽默詼諧的風格受到很多粉絲關注。怎料，其中一位35歲成員成龍（성용）22日突然傳出去世消息，官方證實「成龍離開了」，死因並未公開，消息來得太突然，令粉絲難以接受。

成龍曝40年前「首拿1600萬片酬」心境

成龍曝40年前「首拿1600萬片酬」心境

網笑高雄傾斜大樓「歡迎成龍拍電影」　專家指居住有優勢

網笑高雄傾斜大樓「歡迎成龍拍電影」　專家指居住有優勢

成龍勒脖戲「瞬間失去意識」全場嚇傻

成龍勒脖戲「瞬間失去意識」全場嚇傻

成龍傳遞帕運火炬！法國人瘋喊：Jackie

成龍傳遞帕運火炬！法國人瘋喊：Jackie

關鍵字：

山怪劉善榮香港動作演員醉拳成龍

讀者迴響

熱門新聞

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

麥當勞前主管「性侵無數次」　媽見女兒小帳心碎了

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場：綠跑票了

醫護都戴Apple Watch！全場曝1功能：真的好用

17歲女到麥當勞打工遭性侵　母憶她「講6字」後輕生

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

持續腹脹、身體虛弱掛急診　15歲少年竟罹大腸癌

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

曾國城7副業慘賠千萬！靠1產品「年賺破億」豪發300萬年終

鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

統神《拳上》出場費破1000萬！　成本回收戰略曝光

20歲女做大腸鏡　醫一看：我真的嚇到了

惡習害死妻　雪梨雙屍「台灣尪起底」

更多

最夯影音

更多

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面