曾與成龍合作《醉拳》！　76歲老戲骨「山怪」過世…最後露面曝

▲劉善榮（左）與成龍（右）的《醉拳》武打戲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

香港動作演員「山怪」（本名劉善榮） 的家屬23日對外表示，「山怪」本人已於今年5月離世，令不少粉絲相當惋惜。「山怪」曾與成龍合作武打戲《醉拳 》，在電影中飾演「鐵頭老鼠」而廣為人知。

綜合陸媒報導，劉善榮出生於1948年，離世時年僅76歲，這對曾經帶給觀眾無數歡笑的演員來說，無疑是一種遺憾。知情人士透露，之所以沒有及時公開消息，完全是出於對家人意願的尊重。

劉善榮作為甘草演員，在香港影壇有著豐富的演藝經歷，與成龍、劉德華等大咖的合作，更是讓他的演藝生涯增色不少，如在《醉拳》中飾演的「鐵頭老鼠」，就讓人印象深刻。

▲▼劉善榮以幽默精湛的演技，形象深植粉絲心中。（圖／翻攝自微博）

報導指出，「鐵頭老鼠」以獨特的造型、誇張的表演風格，以及非凡武藝，成為了電影中，不可或缺的笑點和亮點。劉善榮通過精湛的演技，將這一角色的狡黠、機智與忠誠完美融合，使得「鐵頭老鼠」在觀眾心中，留下了難以磨滅的印象。

除了這些經典鏡頭，劉善榮在《佛掌羅漢拳》中的柳州木形象，也讓人印象深刻，他飾演一位陰險的殺手，但幽默的演技卻讓人忍俊不禁；在《福星高照》中，他與洪金寶被關進監獄的橋段，更是讓觀眾笑不停。粉絲指出，「尤其是他撿到張曼玉的風情照後，與洪金寶之間的互動，簡直是爆笑連連。」

▲劉善榮（中）最後一次在公開活動上露面。（圖／翻攝自微博）

劉善榮在拍攝《摩登如來神掌》後，便逐漸淡出了銀幕。去年，他難得出席了元華動作特技演員公會的春茗活動，並在頒獎典禮上，榮獲了傑出貢獻大獎。粉絲指出，當時劉善榮的精神狀態極佳，手持麥克風侃侃而談，絲毫看不出有任何生病的跡象。

相關消息也引起熱議，網友們紛紛留言表示哀悼，「山怪老師雖然走了，但他的作品會永遠留在我們心中」、「真的是一位好演員，可惜走得太早了」、「希望他在另一個世界能夠安息，延續他的演藝事業」。