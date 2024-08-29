成龍傳遞「帕運火炬」還擺武術Pose　法國人狂喊：Jackie我愛你

記者廖翊慈／綜合報導

2024巴黎奧運結束後，第17屆「帕拉林匹克運動會（以下簡稱帕運，Paralympic Games）」29日凌晨2點拉開序幕，賽程為期12天。港星成龍身為帕運的火炬手，現身巴黎街頭傳遞聖火，引起法國群眾高喊「We love you Jackie !」

▲成龍傳遞巴黎帕運火炬。（圖／新華社，上同）

綜合陸媒報導，法國各大媒體早在一週前，就大肆報導知名港星「成龍」將擔任本屆帕運的火炬手，當地時間28日巴黎街頭聚集了不少成龍的粉絲，身穿印有「Jackie Chan」字樣的上衣，還有人拿著寫著「功夫巨星成龍」的大字報。

▲不少粉絲舉著大字報迎接成龍。（圖／翻攝自微博）

影片中，成龍傳遞聖火的同時，不忘親切地向每位粉絲揮手、飛吻，還在過程中擺出經典的武術Pose，讓不少粉絲瘋狂舉起手機，並大喊「Jackie Chan」！現場氣氛相當熱鬧，可見成龍的人氣在歐洲也是相當火熱，不只粉絲，連巴黎警察也忍不住激動的心情，上前跟成龍合照。

成龍在完成傳遞後受訪表示，「希望這個火炬不單單只是代表帕運，同時也代表著世界和平與愛。」

▲成龍擺出武術姿勢。（圖／翻攝自微博）

▲巴黎警察跟成龍合照。（圖／翻攝自微博）

巴黎帕運開幕式主會場設立在巴黎市中心的協和廣場，來自世界各國和地區的代表團成員，從凱旋門方向沿著香榭麗舍大道走進主會場。開幕式上，女子輪椅擊劍運動員辜負海燕和男子舉重運動員齊勇凱擔任開幕式中國隊的旗手。中國體育代表團共派出284名運動員，參加19個大項，302個小項的角逐。

▲巴黎帕運中國隊。（圖／央視新聞，上同）