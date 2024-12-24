北市瘖啞男搭計程車比手畫腳桃園兜圈　警找出愛心卡助返家

▲台北市瘖啞男就醫後搭計程車在桃園兜圈，運將無奈求助，警方將男子帶返所。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

台北市一名69歲郭姓男子從醫院看診完後搭計程車要返家，但郭男為瘖啞人士，一路上用手比方向指引路線，從新北市樹林區載到桃園市大園區時，司機覺得一直在繞圈便請他下車並報警求助，警方利用郭男攜帶的乘車愛心卡得知其身分，這才聯繫上家屬前來接回。

▲透過瘖啞男身上愛心卡查出身分，連絡家屬帶返家。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，23日23時許有一名計程車司機向埔心派出所報案，稱其在新北市樹林區載了一名男子，但該名乘客疑似為瘖啞人士，一路上僅以手比方向指引路線，也不知道要到哪裡，直到桃園市大園區高鐵北路三段時，司機覺得一直在繞圈子，無奈之下只好請乘客下車，並請警方前往協助。

員警到場後發現男子手腳有剛包紮過的傷勢，行動不便，先將男子帶返所休息，隨後用手機打字與其溝通，請他寫出自己的年籍資料，但僅寫了台北市木柵路，其餘姓名或身分證號碼均無法得知。正當員警一籌莫展之際，發現男子上衣口袋有一張乘車愛心卡，上面記載了姓名，員警利用戶役政系統進行查詢得知男子的身分，隨即與其家屬聯繫，家屬則非常感謝警方的熱心幫忙。