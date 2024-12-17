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三重行車糾紛濺血！騎士不爽被按喇叭　竟亮刀砍傷小黃運將

▲▼ 三重爆行車糾紛，騎士持西瓜刀砍傷計程車司機 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲三重爆行車糾紛，騎士持西瓜刀砍傷計程車司機，騎士遭逮捕  。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區發生濺血行車糾紛，一名22歲陳姓男子昨（16）日晚間騎機車行經文化北路與正義北路交叉口，因燈號轉綠未即時起步，遭62歲吳姓計程車司機按喇叭提醒，陳男竟從車內取出西瓜刀砍傷吳男的肩膀與膝蓋。吳男負傷開車前往光明派出所報案，警方於40分鐘內將陳男逮捕到案，全案將依傷害罪移請新北地檢偵辦。

▲▼ 三重爆行車糾紛，騎士持西瓜刀砍傷計程車司機 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 雙方在重新路爆發行車糾紛 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 三重爆行車糾紛，騎士持西瓜刀砍傷計程車司機 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲計程車司機負傷前往派出所報案 。（圖／記者戴上容翻攝）

昨日晚間10時許，計程車駕駛吳男於重新路與文化北路停等紅燈，因燈號轉換為綠燈要起步，於是按喇叭提醒前方機車騎士陳男，陳男相當不高興，雙方當街爭執，陳男持西瓜刀攻擊吳男，造成吳左手肩膀及左膝蓋受傷，陳行兇後隨即逃逸。

吳男遭攻擊後負傷至光明派出所報案，由員警陪同至醫院治療，經就醫診治無大礙。員警獲報後立即以車追人，迅速於案發後40分鐘內在三重區中華路查緝陳男到案，並於機車車廂起獲作案工具，將陳男及機車後座乘客朱女一起帶回製作筆錄，全案將依傷害罪移請新北地檢偵辦。

▲▼ 三重爆行車糾紛，騎士持西瓜刀砍傷計程車司機 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 警方立即將陳男逮捕到案，下方為西瓜刀為作案工具 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 三重爆行車糾紛，騎士持西瓜刀砍傷計程車司機 。（圖／記者戴上容翻攝）

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