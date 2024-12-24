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中國鞋王辭董事長職務　25年前一把火燒掉2000雙鞋一戰成名

▲陸鞋王王振滔辭去公司董事長職務。（圖／翻攝都市快報）

▲鞋王王振滔辭去公司董事長職務。（圖／翻攝都市快報）

記者魏有德／綜合報導

浙江奧康鞋業股份有限公司（奧康國際）昨（23）日晚間發出公告稱，公司董事會於近日收到董事長王振滔、董事兼總裁王進權遞交的書面辭職報告。公開資訊顯示，王振滔自1988年借款3萬元（人民幣，下同）創業，10年內便將奧康國際推上「中國皮鞋之王」的王座上，他也和馬雲、李書福等人一樣，三次當「十大風雲浙商」，被稱為「中國鞋王」。

▲陸鞋王王振滔辭去公司董事長職務。（圖／翻攝都市快報）

▲王振滔一次燒掉2000多雙假鞋，一戰成名。（圖／翻攝都市快報）

《都市快報》報導，1999年12月15日，王振滔在杭州點燃「雪恥之火」，將沒收回來的2000多雙假冒奧康皮鞋當眾燒毀。這把火，不僅為溫州鞋正名，也讓奧康皮鞋火遍了全國，2002年，奧康皮鞋被評為中國名牌產品。

直至2012年，奧康國際登陸上海證交所，成為「中國男鞋第一股」。該年，奧康營業收入34.50億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤超過5億元，並以10億元的超募金額成為「超募王」。王振滔也成為名副其實的皮鞋大亨，享有「溫州鞋王」乃至於「中國鞋王」的名號。

然而，奧康出道即巔峰，此後的數年裡，隨著電商的衝擊和中國皮鞋市場的萎縮，鞋業巨頭們紛紛轉頭向下，富貴鳥退市，貴人鳥破產，星期六更名為遙望科技，達芙妮和千百度也常年虧損。特別是近年來，隨著皮鞋行業市場競爭的加劇和消費者習慣的演變，皮鞋生意越來越不好做了，靠皮鞋起家的奧康國際的感受更為真切。

奧康國際發佈的三季度業績公告，2024年前三季度營收約18.88億元，同比減少18.8%；歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損約1.36億元；基本每股收益虧損0.3391元。

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