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等不到麥當勞給公道！母Threads自介「等到妳遺體」12字網看哭

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲女孩母親帳號自介一句令人心碎。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

北市麥當勞前主管性侵案燃起全台怒火，一名母親月中曾在Threads指控，17歲的女兒在該間麥當勞打工，卻被主管以排班等因素進行權勢性侵，離職後仍不堪壓力而罹患憂鬱症，最終輕生。事件起先並未引起關注，最近才成為焦點。期間，母親多次在社群心碎發文，自介一句「等著妳回來卻等到妳的遺體」令人超不捨。

女孩母親11月中送走女兒，多次在Threads隔空向女兒訴說不捨心情，字句都令人鼻酸，「以為拿著拐杖敲妳棺木、妳會忽然從棺材跑起來跟我說開玩笑的、但我錯了、妳真的走了」、「我想妳了，哭乾的眼淚發不出的聲音，每一聲每一淚都是對妳的想念。」尤其是母親自我介紹處一句「等著妳回來卻等到妳的遺體」，讓人也跟著心碎。

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之後，女孩母親在本月14日將事件隱晦地曝光，「她終於辭職成功也有勇氣報警、麥x勞那邊她也申訴了、也確實了對方對她作的事情，麥x勞除了快速開除對方、撇開相關關係，對我們就沒有任何一個交代、一個慰問」、「我女兒等檢方，等麥x勞給一個公道、一個交代，等到最後成為一具冰冷的遺體、讓我這媽媽白髮人送黑髮人如何接受…」16日她則發問「我該答應麥當勞的（人）來家裡做慰問嗎？」

事件起先並未引起關注，直到有媒體願意幫助她發布這條新聞，讓話題瞬間炎上。女孩母親18日就痛訴，「檢調要調查多久？明明證據都有了！為什麼還在調查！現在我女兒死了、也還在調查…這就是我們的司法嗎？」22日無助直呼，「麥當勞跟性侵你的XXX也還是沒有賠償，跟司法給的公道…媽媽無能對不起…」

看到女孩母親的各種發文，不少網友也難受到落淚，「令人心痛的文章…希望媽媽能夠堅強起來」、「希望這位媽媽節哀，有去看您前面發的想念女兒文字，看了我不禁淚流」、「請別自責，但願媽媽您能好好的」、「看完了之前的文，不知道您有多心痛，請司法還給妹妹一個公道」、「我也有女兒，看了很難過，為什麼壞人可以沒有懲罰？」

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