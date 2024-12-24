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男在英企上班「爽放15天」　印度人好羨慕：5天節日只放1天

印度員工在英企上班「爽放15天」　當地人好羨慕：我們5天排燈節只放1天

▲ 印度第2大IT公司「印孚瑟斯」的聯合創辦人N. R. Narayana Murthy最近重申了每週工作70小時的爭議性呼籲。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

1名在英國企業上班的印度員工Vivek Panchal近日在X平台發文分享，他的公司已宣布從11月23日放假至1月6日，以慶祝聖誕節和新年，而他也開心炫耀，「這就是在英企工作的好處」，突顯印度和西方公司假期政策的差異，引發對工作文化的爭論。

這篇貼文自20日發布至今已獲得逾52萬的瀏覽量，還引發有關印度工作文化的激烈辯論，因為在印度，這種由公司批准的「連假」幾乎是聞所未聞。

有印度網友反映，「不僅英國，所有西方國家都遵循這一點。只有印度和一些亞洲國家遵循客戶至上的態度，以及24小時待命、每個禮拜7天、1年365天都要工作的策略。」

有網友補充，「印度的現實是，就算是為期5天的排燈節，也只有1天的假期。」據悉，排燈節（Diwali）又譯為萬燈節、印度燈節，也稱光明節或屠妖節，是耆那教、印度教與錫克教慶祝「以光明驅走黑暗，以善良戰勝邪惡」的節日，傳統上為期5天。

另一位X用戶則狠酸印度第2大IT公司「印孚瑟斯」（Infosys Ltd.）的聯合創辦人和退休董事長N. R. Narayana Murthy根本是「生活在平行宇宙」，因為他最近重申了每週工作70小時（等於每天工作10小時）的爭議性呼籲。

有印度網友還感嘆，許多為美國及歐洲客戶工作的印度勞工，更可能面臨兩邊都落空的窘境， 「你在1家印度公司工作，代表你沒辦法享受美國的假期；但你的客戶又來自美國，所以你在印度休假時也要配合客戶工作。」對此，許多X用戶呼籲，印度企業應該為排燈節等傳統節日提供類似的連續假期。

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