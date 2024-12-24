麥當勞前主管「性侵無數次」　女兒小帳：哭完就藏好！媽爆心碎

▲示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

記者周亭瑋／綜合報導

台北17歲少女先前在麥當勞打工，遭主管以排班權勢性侵，離職後罹患憂鬱症，最終輕生。母親心碎發現，女兒遭遇無數次魔爪後，崩潰到開小帳與自己對話，而內容也讓眾人鼻酸，紛紛替媽媽打氣「妳要加油！」

少女母親在Threads提到，無數次的性侵造成女兒無數次的崩潰，因找不到人訴苦，只好開小帳和自己對話，而加害者仍逍遙法外，「檢調要調查多久？明明證據都有了，為什麼還在調查？現在我女兒死了也還在查，這就是我們的司法嗎？」

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從母親曝光的對話可見，少女寫道，「因為我在無數次的崩潰之後發現，讓情緒外露就意味著，有第二個甚至更多人要去分擔你的悲傷，我還是不喜歡那樣。所以我哭完了，就藏好了，有時候訴說悲傷比假裝快樂還難，快樂還是有，但其實還在痛苦，只是痛苦成為了秘密。」

對此，網友們紛紛回應，「幫高調」、「希望可以有好結果...辛苦了」、「偵查階段半年，到一審會要一年，在這之間，基於無罪推定，加害者是可以逍遙法外，而身為受害者，卻什麼都做不了。別再說法律是平等、正義會來等等的屁話，事實就是，痛苦和悲傷是只有受害者在承擔、在面對」、「媽媽，妳要加油」、「幫忙宣傳，只有把事搞大政府才會重視，加油！正義遲早會來」。

另外，對於這起主管性侵案，麥當勞表示遺憾，今年3月就接獲離職員工申訴，立即調查確認，並於5月解雇性侵主管。目前，此案已由警方調查並移送檢方偵辦，相關事宜仍待司法進一步釐清。

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