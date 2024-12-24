無視警車巡邏！彰化灰髮賊超大膽　摸走麵店整碗現金

記者唐詠絮／彰化報導

超扯！彰化大埔路出現一名男子，隨機看店家櫃檯有沒有人，如果遇到剛好無人，就大搖大擺進入行竊，一家意麵店成了下手的目標，男子無視警車剛好從旁經過，看到櫃檯上裝百元鈔以及零錢的紙碗，「整碗捧走」，民眾驚呼真可怕，警方透過監視器掌握嫌犯身分，循線追查中。

▲中年男竊走麵店辛苦錢。（圖／民眾提供）

案發於13日下午，大埔該間意麵店因為下午時間顧客少，業者上洗手間，就遭竊賊盯上。該名竊賊進入店內，走到工作檯前，先東張西望，看櫃台上沒人，先用手摸了瓶裝水，再伸頭張望，手再往放現金的紙碗摸了摸，似乎已經看好下手目標。

▲中年男竊走麵店辛苦錢。（圖／民眾提供）

男子很快將裝百元鈔以及零錢的紙碗，一聲不響迅速「整碗捧走」，等到業者出來一看，忙了一整天的收入全遭搜刮一空，再調閱監視器發現是一名灰髮男子所為，立即報警逮人。附近居民則是驚呼真可怕，也提醒附近店家真的要小心。

彰化警分局表示，日前接獲店家報案，經營的麵店遭男子徒手竊取放置現金的桶子，已經調閱監視器鎖定該名犯嫌，同時呼籲民眾，年關將近務必謹慎保管身邊財物，避免宵小覬覦，若遇到有可疑人物出入，請務必通報110向警方報案。