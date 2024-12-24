　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無視警車巡邏！彰化灰髮賊超大膽　摸走麵店整碗現金

記者唐詠絮／彰化報導

超扯！彰化大埔路出現一名男子，隨機看店家櫃檯有沒有人，如果遇到剛好無人，就大搖大擺進入行竊，一家意麵店成了下手的目標，男子無視警車剛好從旁經過，看到櫃檯上裝百元鈔以及零錢的紙碗，「整碗捧走」，民眾驚呼真可怕，警方透過監視器掌握嫌犯身分，循線追查中。

▲中年男竊走麵店辛苦錢。（圖／民眾提供）

▲中年男竊走麵店辛苦錢。（圖／民眾提供）

案發於13日下午，大埔該間意麵店因為下午時間顧客少，業者上洗手間，就遭竊賊盯上。該名竊賊進入店內，走到工作檯前，先東張西望，看櫃台上沒人，先用手摸了瓶裝水，再伸頭張望，手再往放現金的紙碗摸了摸，似乎已經看好下手目標。

▲中年男竊走麵店辛苦錢。（圖／民眾提供）

▲中年男竊走麵店辛苦錢。（圖／民眾提供）

男子很快將裝百元鈔以及零錢的紙碗，一聲不響迅速「整碗捧走」，等到業者出來一看，忙了一整天的收入全遭搜刮一空，再調閱監視器發現是一名灰髮男子所為，立即報警逮人。附近居民則是驚呼真可怕，也提醒附近店家真的要小心。

彰化警分局表示，日前接獲店家報案，經營的麵店遭男子徒手竊取放置現金的桶子，已經調閱監視器鎖定該名犯嫌，同時呼籲民眾，年關將近務必謹慎保管身邊財物，避免宵小覬覦，若遇到有可疑人物出入，請務必通報110向警方報案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／新北男突昏迷　追撞4車「無呼吸心跳」
總監撞死打工妹！彎道3月也發生奪命車禍　母死子重傷
麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩...性侵少女「無數次」
賈永婕又被罵　發文反擊了
全台有雨時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北男開車載妻突昏迷　追撞4車後「無呼吸心跳」搶救中

北市跨年夜「張惠妹開唱」嗨翻信義區　交通管制時間地點曝光

快訊／金門賞鳥聖地陽明湖火燒山！烈焰沖天　全島消防車緊急搶救

無視警車巡邏！彰化灰髮賊超大膽　摸走麵店整碗現金

總監撞死打工妹！200m外3月也奪1命　肥料車壓扁休旅母死子重傷

撞死19歲打工妹...假牙總監突換大頭貼　曾秀跑車：覺得炫富可退追

麥當勞少女輕生亡…生前遭「二度詐騙」騙走9萬！慘成詐團人頭

快訊／撞死打工妹！BMW男是「假牙公司」總監　遭上銬全身癱軟

百萬名車上班時間「刁車卡路中」　龍潭暖警雨中推車即刻救援

偷剪台鐵高鐵電纜線變賣！鐵警苗栗山區頂7度低溫逮3賊

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

高雄扛起矽盾重任！集結科技大廠及菁英 形塑世界級科技智慧新城

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！　路小＋位置突出...真的很擋路

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

快訊／新北男開車載妻突昏迷　追撞4車後「無呼吸心跳」搶救中

北市跨年夜「張惠妹開唱」嗨翻信義區　交通管制時間地點曝光

快訊／金門賞鳥聖地陽明湖火燒山！烈焰沖天　全島消防車緊急搶救

無視警車巡邏！彰化灰髮賊超大膽　摸走麵店整碗現金

總監撞死打工妹！200m外3月也奪1命　肥料車壓扁休旅母死子重傷

撞死19歲打工妹...假牙總監突換大頭貼　曾秀跑車：覺得炫富可退追

麥當勞少女輕生亡…生前遭「二度詐騙」騙走9萬！慘成詐團人頭

快訊／撞死打工妹！BMW男是「假牙公司」總監　遭上銬全身癱軟

百萬名車上班時間「刁車卡路中」　龍潭暖警雨中推車即刻救援

偷剪台鐵高鐵電纜線變賣！鐵警苗栗山區頂7度低溫逮3賊

快訊／新北男開車載妻突昏迷　追撞4車後「無呼吸心跳」搶救中

「芒果公主」罕見合體老公放閃對唱！　陪百名長者歡度平安夜

北市跨年夜「張惠妹開唱」嗨翻信義區　交通管制時間地點曝光

越大西洋航線運費水平高　陽明公布2025年該航線服務架構

少女麥當勞打工遭性侵輕生亡　議員籲全面稽查未成年打工環境

安格斯12星座一周運勢12／23 -12／29　牡羊的意見成為關鍵、天秤人氣王

美線元旦漲價....馬士基延11日　如罷工船公司將收1千美元附加費

日本女團將首度來台跨年！　苦練中文還被要求：不准用平假名標音

耶誕節快樂！LINE「7款免費貼圖」限時下載　柴語錄、醜白兔Q爆

金童回歸！　唐西奇砍27分7籃板7助攻獨行俠12戰拿10勝

廟裡電風扇無插電自轉20分鐘　目擊者驚：扇頭還左右擺動！

社會熱門新聞

17歲女到麥當勞打工遭性侵　母憶她「講6字」後輕生

店內性侵女工讀生！前主管嗆：我是富二代妳告不贏

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

遭麥當勞襄理性侵「自己髒了」！她冷暴力逼走男友

麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩

麥當勞「前性侵主管」IG曝　少女輕生怒火燒到Google

涉虐童遭終身封殺　女教保員辯不當管教想調解

騎樓停車收28張罰單　車主獲撤銷27張

麥當勞前工讀生爆遭主管性侵輕生　警回應

19歲女遭BMW跑車猛撞墜山谷慘死　畫面曝

柯文哲涉賄未爆彈！　「快閃新加坡」成關鍵

快訊／陳宥丞遭疑戴「智慧眼鏡」出庭！　北檢分他字案調查中

即／19歲女騎士遭BMW撞噴　摔6m深邊坡亡

更多熱門

相關新聞

即／金門賞鳥聖地陽明湖火燒山

即／金門賞鳥聖地陽明湖火燒山

金門金湖鎮賞鳥聖地陽明湖畔林地，今（24）日傍晚17時30分左右不明原因發生火災，在強風助長下火勢一發不可收拾。警消獲報已調集金湖、金城、金寧分隊大批人力，以及全島消防車趕抵現場灌救，但由於林地深入近2公里，正調派怪手開路，全力搶救，避免火勢擴大引發火燒山危機。

悲控17歲女兒麥當勞打工遭性侵！母曝：花葬無牌位

悲控17歲女兒麥當勞打工遭性侵！母曝：花葬無牌位

遭麥當勞襄理性侵「自己髒了」！她冷暴力逼走男友

遭麥當勞襄理性侵「自己髒了」！她冷暴力逼走男友

女車內吸「喪屍毒」昏睡　警盤查加速逃自撞被逮

女車內吸「喪屍毒」昏睡　警盤查加速逃自撞被逮

4小時內兩度衝進超商騎樓！賓士男：精神不濟

4小時內兩度衝進超商騎樓！賓士男：精神不濟

關鍵字：

彰化警分局意麵竊嫌徒手影音

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞前主管「性侵無數次」　媽見女兒小帳心碎了

17歲女到麥當勞打工遭性侵　母憶她「講6字」後輕生

店內性侵女工讀生！前主管嗆：我是富二代妳告不贏

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

持續腹脹、身體虛弱掛急診　15歲少年竟罹大腸癌

印刷廠老闆神操作！　靠3招獨得威力彩3.52億

惡習害死妻　雪梨雙屍「台灣尪起底」

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場：綠跑票了

醫護都戴Apple Watch！全場曝1功能：真的好用

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

最近飛日本超可怕！苦主勸戴口罩：中鏢痛苦炸

鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

統神《拳上》出場費破1000萬！　成本回收戰略曝光

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！

更多

最夯影音

更多

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面