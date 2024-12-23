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「彰南產業園區」解編8年　王惠美棒打前縣長：縣府賠1.4億

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府8年前原打算開發南彰化工業，打造「輪胎王國」工業專區，但農民擔心良田毀於工業汙染，抗議捍衛家園，縣府因此解編撤銷，由於案經前縣長卓伯源及魏明谷，今天王惠美在就職6周年重提此案，委屈的說當時縣府倒賠1.4億元，未來將於彰南樞紐的田中高鐵站設立展覽館和養生村，並結合在接管明道大學後設彰南AI產業園區使，彰南成為移民的最佳選擇。

▲彰化縣長王惠美就職6周年。（圖／記者唐詠絮攝 及翻攝圖）

▲彰化縣長王惠美就職6周年重提彰南產業園區解編。（資料圖／ETtoday翻攝照）

▲彰化縣長王惠美就職6周年。（圖／記者唐詠絮攝 及翻攝圖）

▲彰化縣長王惠美就職6周年將於彰南設置AI產業。（圖／記者唐詠絮攝）

彰南產業園區位置在溪州鄉水尾村，占地98.28公頃，原是台糖的水尾農場，地理位置毗鄰竹塘鄉、埤頭鄉、雲林縣西螺鎮，溪州、竹塘、埤頭3鄉鎮，正是彰化縣優質稻米的重鎮，是全國第2大糧倉，南邊臨西螺鎮，就是西螺果菜市場，縣府原打算引進橡膠輪胎產業開發南彰化工業，打造「輪胎王國」工業專區，但農民擔心良田毀於工業汙染，誓死捍衛家園，使得園區開發案懸而未決。

王惠美在今天就職6周年上，針對「彰南產業園區」一案表示，前卓縣長開發百公頃，在魏前縣長時代解編，縣府為此賠了1.4E元，導致產業園區供應不足，多家地方大廠只能到其他縣市甚至到東南亞設廠，讓彰化少了許多就業工作機會和稅收。

對此前縣長魏明谷、現任財團法人中小企業信用保證基金董事長指出，當年因地方反對開發彰南工業區，中央將其解編，開發廠商已投入環評、工程設計及行政作業等開發成本，1.4E元為支付廠商的工程費，而不是賠償費。

▲彰化縣長王惠美就職六周年。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美就職六周年。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美說，北斗交流道是四座引擎中的重中之重，因為過去彰南開發遭受嚴重阻力，所以她要重啟彰南AI產業園區開發，同時向行政院申請接管明道大學，讓AI產業在地生根，此外彰南樞紐的田中高鐵站附近，並新建田中高鐵產業展覽館及養生村，帶動幸福東南角，創造彰南民眾就業機會。

▲彰化縣長王惠美就職6周年。（圖／記者唐詠絮攝 及翻攝圖）

依據彰化縣審計室當年查核資料指出，彰化縣政府辦理彰南產業園區開發，因土地徵收未獲審查通過前即逕行承租台糖土地，又未多方參納在地住民意見，致土地徵收期間遭民眾強烈抗爭而撤銷開發，徒增公帑支出，如今園區土地已恢復為供農業使用特定專用區使用。

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