每天「喝咖啡、茶」降低頭頸癌風險！　研究：低咖啡因也有用

▲研究指出，喝咖啡與茶能夠降低罹患頭頸癌的風險。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

英國一項最新研究表示，多喝咖啡與茶有助於降低罹患頭頸癌的風險，特別是口腔癌與口咽癌。研究也指出，就算喝不含咖啡因的咖啡也能降低罹患口腔癌的風險，表明咖啡中不只是咖啡因具有「抗癌作用」。

根據《每日星報》報導，研究團隊在期刊《癌症》（Cancer）發表了這項研究報告。研究指出，每天飲用4杯以上含有咖啡因的咖啡，與完全不喝咖啡的人相比，可降低約17%罹患頭頸癌的風險，尤其是對降低口腔癌與口咽癌的罹癌風險效果顯著。

此外，研究人員稱，每天飲用1杯或是不到1杯茶，與不喝茶的人相比，罹患頭頸癌的風險低了約9%。

值得注意的是，研究人員還發現，飲用低咖啡因咖啡也能降低罹患口腔癌的風險，這證明了咖啡中的抗癌效果可能並不僅僅是來自咖啡因。雖然這項研究並未直接證實咖啡與茶能有效預防頭頸癌，但提供了相關領域更多的研究線索，對於一直以來存在爭議且出現不同研究結論的議題具有一定參考價值。

研究也表示，每天飲用超過1杯茶可能會增加罹患喉癌的風險，高達38%。因為茶飲可能導致胃食道逆流，而胃食道逆流也被認為與造成喉癌有關。不過無論是含有咖啡因或是低咖啡因的咖啡，都不會提高罹患喉癌的風險。

根據英國癌症研究中心的數據，英國每年新增約1萬2800例頭頸癌病例，並導致約4100人死亡。這些數據顯示，頭頸癌在英國是一個值得關注的重要健康議題。

主要研究作者Yuan-Chin Amy Lee博士指出，過去也有研究探討咖啡與茶對降低癌症風險的影響，但這項研究特別強調了兩者對不同頭頸癌類型的差異性影響。此外，研究也指出即便是低咖啡因咖啡，也對降低頭頸癌風險擁有正面效果。