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農漁會選舉將至　嘉檢攜手漁會反賄選宣導

▲▼ 嘉義地檢署運用嘉義區漁會理監事會議反賄選宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉義地檢署結合嘉義區漁會理監事會議反賄選宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鑑於基層農漁會選任人員改選及總幹事遴選在即，嘉義地檢署積極投入選舉查察及反賄選宣導工作，除於民國113年11月28日召集法務部調查局、警察局、廉政署、農業處等相關機關(單位)舉行「嘉義地區114年農漁會選舉查察暨反賄選宣導聯繫會議」，凝聚查察賄選與防制暴力介入選舉之共識外，會後並由主任檢察官、觀護人室及政風室派員運用各農漁會理監事會議時機進行相關宣導作業，趁勢將反賄選理念深入各級農漁會與民眾生活，遏止賄選情事發生。

▲▼ 嘉義地檢署運用嘉義區漁會理監事會議反賄選宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

嘉義區漁會由原東石、布袋、新塭、義竹4個區漁會合併而成，本會位於布袋鎮，按漁業署最新統計資料顯示，嘉義縣漁戶約6,134戶，從事漁業人口逾15,178人，大部以內陸養殖(近海、沿岸漁業)為主。

嘉義地檢(23日由觀護人主任林宗材和政風主任蔡崇正參與嘉義區漁會理監事會議，與漁會人員進行深度交流及反賄選宣導，說明本次選舉競選期間，適逢農曆春節，切勿假借年節犒賞名義集體出遊、招待餐會或送禮而進行妨害選舉行為，期許漁會選舉能公平、公正的進行、選賢與能，為所有漁民謀取更大的福利。

▲▼ 嘉義地檢署運用嘉義區漁會理監事會議反賄選宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署呼籲民眾密切留意，倘發現有暴力、假消息或賄賂等行為介入選舉，請就近向檢警調廉等機關檢舉，或撥打0800-024-009轉4，檢舉候選人獎金最高新臺幣200萬元、檢舉候選人配偶直系血親或5親等旁系血親及3親等姻親獎金最高新臺幣100萬元、其餘檢舉獎金最高新臺幣50萬元，檢舉人身分絕對保密。

 
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