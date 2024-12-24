紫色正氣驅除暗黑力量　最高檢防詐反賄劇場送新春「檢察紫巾」

▲最高檢察署等單位舉辦農漁會選舉暨防詐活動 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署、法務部廉政署、臺北地檢署、士林地檢署、法務部行政執行署士林分署、臺北市政府警察局及臺北市政府警察局大同分局22日於臺北市大稻埕永樂廣場，以「守護選舉公正、打擊詐騙犯罪」為主題，舉辦114年農漁會選舉反賄選暨防詐宣導活動，設置多個公益宣導攤位，會中透過永平工商表演藝術科同學生動的情節與幽默的表演，讓法律宣導變得輕鬆有趣，吸引數百民眾參與，場面熱絡。

最高檢察署推出「オレオレ（猜猜我是誰？）防詐反賄劇場」，參考日本漫畫「詐欺獵人」將兩大社會議題融入戲劇演出，以「紅鷺」代表感情騙子；「白鷺」代表投資詐欺；「黑鷺」代表黑吃黑的騙子；「迷彩鷺」代表賄選政客，共同危害社會安定，最後由代表檢察官的老鷹將其繩之以法，表現出邪不勝正。

最高檢察署說，「オレオレ」意指日文中的「是我、是我」電話詐騙，就像臺灣的「猜猜我是誰」，詐騙者冒充親友謊稱急需金錢來騙取受害者財產。近年來在臺灣類似詐騙手法層出不窮，與選舉期間的賄選現象共同成為亟需解決的社會犯罪，透過劇場演出的形式，特別提醒民眾小心詐騙手法日益翻新，應隨時保持警惕，遇到可疑情況立即撥打165反詐騙專線。

邢泰釗檢察總長表示，「今天之所以到大稻埕，因為永樂商場是個風水寶地，在清代是臺灣最繁榮的地區，如同威尼斯在16世紀也是歐洲最繁榮、人才輩出的地區，所以有威尼斯商人的故事，因此我們發行2025年法律童話物語公益桌曆特別選擇大稻埕和威尼斯當我們故事的主題。

目前台灣科技發展在全世界都非常有名。若要保持我們經濟繁榮，第一要選出好的政治人才為社會服務，選舉我們就不能買票、賣票。第二是要保存好我們辛苦創造的財富，就要記住『甜』、『蜜』、『不』、『老』口訣。

『甜』就是感情上不要聽信甜言蜜語，例如紅鷺就是感情騙子；『蜜』就是在金錢上，對於穩賺不賠的發財機會，不要輕信，例如白鷺就是投資騙子；『不』是對於陌生的來電或訊息，不要接聽或點閱，例如黑鷺可能就是來自暗網的木馬，會把您的財富全部吸光；『老』就是要特別關心家中長輩，目前的受害人有一半以上都是年高的長者，所以要時常關心提醒。謹記以上，我們就可過著『甜』、『蜜』、『不』、『老』的生活」。

臺北市警察局副局長李謀旺表示，警政署在今年9月開始啟動打詐儀表板，每天公布受騙民眾財物損失的數據，今年11月跟10月比較，案件數有減少、財損的數據也減少了3億，打詐成效慢慢呈現出來。至於12月臺北市到目前為止還有近14億元及1400多件的詐騙案件。投資詐騙案件占第一位，現在最新的案例是所謂的「地面師」，現在詐騙手已經動腦筋到不動產，包括房貸顧問的所謂的二胎三胎借貸等新詐騙手法。年終快到了，警察機關24小時全年不休，民眾有任何疑問請打電話到165專線，只要大家互相結合，詐騙犯罪才能壓抑下來」。

最高檢並推出「檢察紫巾」，以紫色代表檢察官的正氣，驅除紅、白、黑、迷彩鷺等暗黑力量，獲得在場民眾熱烈迴響。