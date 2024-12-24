　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

紫色正氣驅除暗黑力量　最高檢防詐反賄劇場送新春「檢察紫巾」

▲最高檢察署等單位舉辦農漁會選舉暨防詐活動 。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署等單位舉辦農漁會選舉暨防詐活動 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署、法務部廉政署、臺北地檢署、士林地檢署、法務部行政執行署士林分署、臺北市政府警察局及臺北市政府警察局大同分局22日於臺北市大稻埕永樂廣場，以「守護選舉公正、打擊詐騙犯罪」為主題，舉辦114年農漁會選舉反賄選暨防詐宣導活動，設置多個公益宣導攤位，會中透過永平工商表演藝術科同學生動的情節與幽默的表演，讓法律宣導變得輕鬆有趣，吸引數百民眾參與，場面熱絡。

▲最高檢察署等單位舉辦農漁會選舉暨防詐活動 。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署等單位舉辦農漁會選舉暨防詐活動 。（圖／最高檢察署提供）

最高檢察署推出「オレオレ（猜猜我是誰？）防詐反賄劇場」，參考日本漫畫「詐欺獵人」將兩大社會議題融入戲劇演出，以「紅鷺」代表感情騙子；「白鷺」代表投資詐欺；「黑鷺」代表黑吃黑的騙子；「迷彩鷺」代表賄選政客，共同危害社會安定，最後由代表檢察官的老鷹將其繩之以法，表現出邪不勝正。

▲最高檢察署等單位舉辦農漁會選舉暨防詐活動 。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署等單位舉辦農漁會選舉暨防詐活動 。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署等單位舉辦農漁會選舉暨防詐活動 。（圖／最高檢察署提供）

最高檢察署說，「オレオレ」意指日文中的「是我、是我」電話詐騙，就像臺灣的「猜猜我是誰」，詐騙者冒充親友謊稱急需金錢來騙取受害者財產。近年來在臺灣類似詐騙手法層出不窮，與選舉期間的賄選現象共同成為亟需解決的社會犯罪，透過劇場演出的形式，特別提醒民眾小心詐騙手法日益翻新，應隨時保持警惕，遇到可疑情況立即撥打165反詐騙專線。

邢泰釗檢察總長表示，「今天之所以到大稻埕，因為永樂商場是個風水寶地，在清代是臺灣最繁榮的地區，如同威尼斯在16世紀也是歐洲最繁榮、人才輩出的地區，所以有威尼斯商人的故事，因此我們發行2025年法律童話物語公益桌曆特別選擇大稻埕和威尼斯當我們故事的主題。

目前台灣科技發展在全世界都非常有名。若要保持我們經濟繁榮，第一要選出好的政治人才為社會服務，選舉我們就不能買票、賣票。第二是要保存好我們辛苦創造的財富，就要記住『甜』、『蜜』、『不』、『老』口訣。

『甜』就是感情上不要聽信甜言蜜語，例如紅鷺就是感情騙子；『蜜』就是在金錢上，對於穩賺不賠的發財機會，不要輕信，例如白鷺就是投資騙子；『不』是對於陌生的來電或訊息，不要接聽或點閱，例如黑鷺可能就是來自暗網的木馬，會把您的財富全部吸光；『老』就是要特別關心家中長輩，目前的受害人有一半以上都是年高的長者，所以要時常關心提醒。謹記以上，我們就可過著『甜』、『蜜』、『不』、『老』的生活」。

臺北市警察局副局長李謀旺表示，警政署在今年9月開始啟動打詐儀表板，每天公布受騙民眾財物損失的數據，今年11月跟10月比較，案件數有減少、財損的數據也減少了3億，打詐成效慢慢呈現出來。至於12月臺北市到目前為止還有近14億元及1400多件的詐騙案件。投資詐騙案件占第一位，現在最新的案例是所謂的「地面師」，現在詐騙手已經動腦筋到不動產，包括房貸顧問的所謂的二胎三胎借貸等新詐騙手法。年終快到了，警察機關24小時全年不休，民眾有任何疑問請打電話到165專線，只要大家互相結合，詐騙犯罪才能壓抑下來」。

最高檢並推出「檢察紫巾」，以紫色代表檢察官的正氣，驅除紅、白、黑、迷彩鷺等暗黑力量，獲得在場民眾熱烈迴響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
國民黨團「封殺」7大法官被提名人　防投錯票發樣張練習
染上惡習「害死無辜妻」！雪梨雙屍案　台灣老公遭起底
港30歲女星被直擊海南雞店打工　端盤擦桌洗廁所
中華電信宣布調薪4000、發2萬紅包　新進員工一次漲10%
永和也現「都更孤島」？　大咖建商曝將拆：2招讓屋主點頭
青鳥寒風苦戰、綠委溜之大吉？　他列17人名單：確定沒有待到最
大法官同意權投票將出爐　至少過2人才能運作「她通過可能性最高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

股骨頭壞死塌陷新希望　髖關節置換手術麻醉一次來

阿里山冬茶特等狀元獎出爐　梅山製茶廠吳瑛璨二連霸

東海岸迎新年！活動一波波　三仙台元旦曙光搶先看

冷氣團一波波！合歡山區路面結冰　太管處：追雪賞星須備雪錬

中西合璧過聖誕！　花蓮豐收農遊趴集章戳送禮包

紫色正氣驅除暗黑力量　最高檢防詐反賄劇場送新春「檢察紫巾」

高齡人口比例高！　花蓮推住宿型機構安寧療護

台南市消防之友會第六辦事處　新任處長、顧問團團長交接

新北瑞芳分局社區里長座談　檢警民齊心守護地方治安

台東縣12月份道安會報召開　執行跨年交通動線規劃疏導管制措施

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！　路小＋位置突出...真的很擋路

嘉義逆子「格鬥式抱摔」母親！冷血丟路邊閃人　她10天後不治

#彰化 塑膠工廠大火！ 黑煙竄天際消防搶救中

60大壽氣炸！陳其邁連喊3次不公平　轟藍版財劃法「懲罰高雄」

股骨頭壞死塌陷新希望　髖關節置換手術麻醉一次來

阿里山冬茶特等狀元獎出爐　梅山製茶廠吳瑛璨二連霸

東海岸迎新年！活動一波波　三仙台元旦曙光搶先看

冷氣團一波波！合歡山區路面結冰　太管處：追雪賞星須備雪錬

中西合璧過聖誕！　花蓮豐收農遊趴集章戳送禮包

紫色正氣驅除暗黑力量　最高檢防詐反賄劇場送新春「檢察紫巾」

高齡人口比例高！　花蓮推住宿型機構安寧療護

台南市消防之友會第六辦事處　新任處長、顧問團團長交接

新北瑞芳分局社區里長座談　檢警民齊心守護地方治安

台東縣12月份道安會報召開　執行跨年交通動線規劃疏導管制措施

101董座賈永婕1態度不改一直被罵！反擊「藝人怎麼了」還認天天在玩

高級寢具年終出清2折起！台北最大特賣會限時十天

財劃法院會提早離席　邱議瑩道歉：因為身體狀況

司法公正性再被質疑　法官憑什麼代柯文哲聲明請辭生效？

罵急診護理師五字經「害我這麼痛」　莽男下場曝光

股骨頭壞死塌陷新希望　髖關節置換手術麻醉一次來

發錢了！南投草屯鎮發600元消費券　9.7萬鎮民提前領紅包

信義區就有「落羽松秘境」！40株松林8成轉紅　站天橋上拍更迷人

國民黨團「封殺」7大法官被提名人　黨團防投錯票發樣張練習

阿里山冬茶特等狀元獎出爐　梅山製茶廠吳瑛璨二連霸

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

地方熱門新聞

南消之友會第六辦事處新任處長、顧問團團長交接

聰明和尚鸚鵡飛失自行飛到派出所報案讓警員協助返家

年近6旬竟遭逢公司資遣他靠職訓助力轉職成功

頂著寒風撈鰻苗　老天爺給的意外之財

國稅局運用智慧型選案系統查緝逃漏稅

年收入逾400萬女經理　找尪大不易

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

全台最大奇幻麋鹿聖誕看板登場！

台東縣12月份道安會報召開　執行跨年交通動線規劃疏導管制措施

龍潭區新任區長　鄧昱綵就職　

瑞芳分局社區里長座談　檢警民齊心守護地方治安

合歡山區路面易結冰　上山追掌握資訊備雪錬

AI幫手青年政策大平台助台南展望2025

最高檢防詐反賄劇場送新春「檢察紫巾」

更多熱門

相關新聞

譚艾珍母女擔任台南防詐大使

譚艾珍母女擔任台南防詐大使

資深藝人譚艾珍遭詐騙集團盯上，成功從她手中騙走不小金額，此事是經由女兒歐陽靖發文才曝光，歐陽靖也感謝台南警方及時攔阻，沒有造成更大損失。譚艾珍、歐陽靖母女今（23日）出席台南市安平區的防詐騙宣導記者會，歐陽靖誇母親很勇敢，選擇站出來分享自己被詐騙的經歷。

聖誕節前夕教會傳福音　警傳授防詐三步驟

聖誕節前夕教會傳福音　警傳授防詐三步驟

漁會將改選　基檢宣導反賄選

漁會將改選　基檢宣導反賄選

中國信託董事化身一日客服　聆聽客戶及同仁心聲

中國信託董事化身一日客服　聆聽客戶及同仁心聲

金門緝毒犬出動　碼頭偵檢防跨境走私

金門緝毒犬出動　碼頭偵檢防跨境走私

關鍵字：

最高檢察署農漁會選舉反賄選防詐

讀者迴響

熱門新聞

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場：綠跑票了

醫護都戴Apple Watch！全場曝1功能：真的好用

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

曾國城7副業慘賠千萬！靠1產品「年賺破億」豪發300萬年終

20歲女做大腸鏡　醫一看：我真的嚇到了

麥當勞前工讀生爆遭主管性侵輕生　警回應

棕髮哥被指尻頭統神　遭網肉搜、惡搞三餐

鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

陸劇男神「手指太醜」被批出戲！畫面衝熱搜

柯文哲涉賄未爆彈！　「快閃新加坡」成關鍵

一番賞又爆藏籤　他包牌抓到3獎全消失

更多

最夯影音

更多

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面