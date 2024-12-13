嘉義地檢農會宣導反賄選　呼籲勿假借年節名義招待出遊餐會

▲▼ 嘉義地檢署運用各區農會召開理監事會議時機，巡迴宣揚民主價值 提升反賄選意識 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為因應114年舉行全國基層農會、漁會選任人員改選及總幹事遴選工作，預防暴力、金錢介入選舉，影響農會、漁會選舉結果之公平性，強化全民反賄選觀念，嘉義地檢署運用各區農漁會召開理、監事會議時機，分別於本(12)月10日、12日及13日巡迴至大林鎮農會、民雄鄉農會及番路鄉農會進行反賄選宣導活動，期許農漁會選舉能公平、公正的進行、選賢與能，為所有農漁民謀取更大的福利。

嘉義地檢署政風室蔡崇正主任和觀護人宣講時表示，大嘉義地區身為農業大縣，計有20個農會及1個漁會，農漁會選舉的重要性自不亞於地方公職人員選舉，本次選舉競選期間，適逢農曆春節，請勿假借年節犒賞名義集體出遊、招待餐會或送禮而進行妨害選舉行為。

嘉義地檢署已正式展開農漁會選舉查察及反賄選宣導工作，由檢察長具體指示辦理分區查察座談會、查賄教育訓練等工作，並就選情較激烈之特定區域，列為重點查察對象，積極關注選情發展及有無金錢、暴力介入等不法情事，遵循偵查不公開原則，避免引發不必要之爭議，務使本次選舉得以公平、公正、平和的進行。

嘉義地檢署呼籲民眾密切留意，倘發現有暴力、假消息及賄賂等不法行為介入本次選舉，請即就近向檢警調廉等機關檢舉，或撥打免付費專線0800-024-009轉4，檢舉獎金最高新臺幣200萬元(檢舉候選人獎金最高新臺幣200萬；候選人配偶直系血親或5親等旁系血親及3親等姻親；最高新臺幣100萬、其餘新臺幣50萬元)。