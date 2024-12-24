醫警告「5狀態」千萬別泡澡：死亡率破6成

▲中山美穗泡澡時意外猝逝，令大眾震驚，也讓各界更關心熱休克的議題。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

日本女星中山美穗12/6疑似因「熱休克」死於東京澀谷家中浴室，享年54歲。專家告訴CTWANT記者，熱休克猝不及防十分難預防，死亡率高達63%，尤其飲酒、吃飽、服藥、空腹、身體不適5種狀態下千萬別泡澡，因為當血液集中於末梢時，心臟血管功能就會大受影響，很容易導致猝死！

曾以電影《情書》紅遍亞州的中山美穗，被發現猝逝於家中的浴缸，當時裡面還有滿滿的熱水，也因此被懷疑是被「熱休克」索命。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋表示，熱休克是因為天氣寒冷、水溫太高，過大的溫差導致周邊血管放鬆，血液難以回流心臟，因而爆發心肌梗塞。

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泡澡引發的熱休克並不罕見，日本醫學博士、SAKAI診所院長堺浩之曾受訪表示，根據日本人口動態統計，每年因洗澡時引起的熱休克死亡人數高達1萬7000人，是交通事故死亡人數的4倍！尤以60歲以上的老年人為熱休克高危險群。

「統計顯示，熱休克的死亡率高達63%，就是因為難以預防！」鄒瑋倫中醫師對CTWANT記者說，多數人「以為」泡澡有助於身體健康，所以反而常常在身體不適時泡澡，例如頭痛、疲累、酒醉，結果一不小心就陷於熱休克的危險之中。

「古中醫認為，大飽、大飢、大熱、大虛勞時，盡量不要做有風險的事，例如泡澡，因為熱水會讓血液流向身體末梢，所以會影響心臟功能，進而增加心血管疾病風險。」鄒瑋倫說。

所以剛吃飽、喝酒或空腹時不可泡澡，還有吃重油重鹹、或慢性病藥物之後也都要避免。鄒瑋倫說，「重口味食物或慢性病藥物可能都會利尿，此時若泡澡會更容易脫水，建議1~2小時後再泡澡較好，而且要記得多補充水分。」

▲許多人喜愛在泡澡時划手機，醫師提醒長時間保持同姿勢恐影響血液循環，增加昏倒的風險。

鄒瑋倫也提醒，泡澡時千萬不要長時間低頭滑手機，因為會影響血液循環。「我曾有一位患者就是這樣，結果一抬頭立刻眩暈，最後竟休克昏倒在浴室哩，幸好被家人發現及時送醫。」

由於日本在浴室發生熱休克的人數眾多，日本政府也呼籲4大對策。一，入浴前在脫衣處和浴室開暖氣。就算沒有暖氣，盡量讓浴室暖和起來以減少溫差，例如打開浴缸蓋子讓水蒸氣充滿浴室。二，熱水控制在41度以下，不要泡超過10分鐘。如果泡42度的熱水超過10分鐘，體溫可能會接近38度，比較容易影響健康。

三，泡澡前應該先用溫熱水淋浴，從離心臟最遠的腳開始，讓身體逐漸變得暖和，減少血壓劇烈變動增加心臟的負擔。四，不要從浴缸一下站起來。要慢慢起身，因為有可能有姿勢性低血壓發生。

鄒瑋倫則建議盡量避免獨自泡澡，或是泡澡時可以開門，一方面讓浴室溫度不過高，也方便家人隨時觀察情況，若有狀況才能及時就醫。

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